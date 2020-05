Die PS Plus-Spiele des Mai-Lineups kamen nicht bei jedem User gut an, weshalb sogar eine Petition zur Änderung des Gratis-Aufgebots ins Leben gerufen wurde. Bezüglich der kommenden Gratis-Games für den Monat Juni 2020 sind die Erwartungen der Mitglieder entsprechend hoch. Diese Spiele wünschen sich User jetzt im PS Plus-Subreddit.

Natürlich sind auch die Mitglieder der GamePro-Community gefragt: Verratet uns in den Kommentaren eure Wünsche und Vermutungen für das kommende PS Plus-Lineup!

Wann werden die PS Plus-Spiele im Juni enthüllt? Am Mittwoch, den 27. Mai 2020. Bis dahin könnt ihr euch die aktuellen Titel des Mai-Aufgebots schnappen.

Die Top-Wünsche der User für PlayStation Plus im Juni 2020

GTA 5

Warum ist GTA 5 erwünscht? GTA 5 ist aktuell kostenlos erhältlich – zumindest für PC-Spieler, denn der Epic Store verschenkt Rockstars Open World-Blockbuster aktuell. Konsolenspieler schauen da natürlich in die Röhre und blicken neidisch hinüber auf die PC-Fraktion.

Ist das wahrscheinlich? Deshalb verwundert es nicht, dass sich viele Spieler GTA 5 nun für PS Plus wünschen. Ob das so kommen wird, ist fraglich. Hierbei handelt es sich nur um einen Wunsch. Für wahrscheinlich halten wir einen PS Plus-Auftritt von GTA 5 aber nicht, zumal bislang noch kein anderer GTA-Ableger Teil des Lineups war.

Allerdings: Im Oktober 2012, vor langen acht Jahren, war Red Dead Redemption für PS Plus-User ohne weitere Zusatzkosten erhältlich. Und wer weiß, vielleicht schafft es ja doch mal wieder ein Rockstar-Titel ins Gratis-Aufgebot.

Alle Infos zur kostenlosen PC-Version von GTA 5 findet ihr bei den Kollegen von der GameStar:

0 0 Mehr zum Thema GTA 5 geschenkt: Was euch im Epic Store erwartet & was ihr beachten müsst

Uncharted: The Lost Legacy

Warum ist The Lost Legacy erwünscht? Weil es bereits die Uncharted: The Nathan Drake Collection und Uncharted 4 ins PS Plus-Aufgebot geschafft haben, ist für viele Reddit-User das Spin-off The Lost Legady der nächste logische Gratis-Titel.

Ist das wahrscheinlich? Das Abenteuer von Chloe und Nadine war bereits im letzten Monat ein oft genannter Wunsch und ploppt jetzt erneut auf. Manche haben die Hoffnung offenbar noch nicht aufgegeben. Für ausgeschlossen halten wir es nicht, dass The Lost Legacy irgendwann einmal im Zuge des Online-Service angeboten wird, eben weil andere Teile der Reihe ebenfalls schon Teil von PS Plus waren.

Spiele, die sich Mitglieder außerdem wünschen:

F1 2019 - Rennsimulation von Codemasters (gewünscht, weil F1 2020 im Juli erscheint)

Tekken 7 - Prügelspiel von Bandai Namco (gewünscht, weil es am 2. Juni drei Jahre alt wird)

Bus Simulator & Train Simulator - wohl eher scherzhaft gemeint. Dass der Landwirtschafts-Simulator 19 ins PS Plus-Aufgebot rutschte, stieß eben nicht bei jedem auf Begeisterung

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

3 0 Mehr zum Thema PS Plus - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

Dieser Frage gehen wir in einem separaten GamePro-FAQ nach, in dem wir alle Vorteile und Preise des Online-Service von Sony aufführen.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Was sind eure Wünsche für die PlayStation Plus-Spiele im Juni 2020?