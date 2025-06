PS Plus - Sony ist in Spendierlaune und schenkt euch NOCH ein Spiel im Juni: Holt euch jetzt diesen Shooter

Mit PS Plus könnt ihr euch jetzt einen Battle Royale-Shooter ohne weitere Zusatzkosten schnappen.

Der Monat Juni ist für PS Plus-Mitglieder vergleichsweise spendabel: Das monatliche Essential-Aufgebot umfasst diesmal vier Titel. Und wer PS Plus Extra/Premium abonniert hat, darf sich im Laufe des Monats sogar über 15 Bonus-Spiele freuen. Im Rahmen des aktuellen PS Store-Sales bekommen Abonnent*innen nun ein weiteres Game dazu.

Um dieses Spiel geht es:

Spiel: Fun with the Fitzgeralds (PS4)

Fun with the Fitzgeralds (PS4) Preis mit PS Plus-Abo: kostenlos

kostenlos Preis im PS Store ohne PS Plus-Abo: 0,69 Euro

0,69 Euro Regulärer Preis: 6,99 Euro

Das Angebot gilt noch bis zum 19. Juni 2025 um 00:59 Uhr, oder in anderen Worten: Ihr habt bis zum 19. Juni Zeit, euch das Spiel mit einem aktiven PS Plus-Abo kostenlos zu schnappen.

Das erwartet euch bei dem Spiel: FwTF ist ein Battle Royale-Spiel, bei dem ihr ähnlich wie in Nintendos Splatoon mit Farbe auf eure Gegner schießt. Das Spiel ist bewusst kindgerecht gestaltet, insbesondere kurzweiliger Spaß scheint ihr im Vordergrund zu stehen.

Einen Metascore für FwTF gibt es bislang nicht, im PlayStation Store wird der Titel mit 3.17 von 5 Sternen bewertet. Aber wie sagt man eben so schön: Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins...? Ganz genau!

Gerade für Eltern, die ihre Kinder ans Battle Royale-Genre heranführen wollen, kann Fun with the Fitzgeralds mit seinem simplen, Splatoon-artigen Spielprinzip durchaus einen Blick wert sein. Und genau darum geht es letztendlich auch den Macher*innen von Draydur Studio (via Steam):

Meine sechsjährige Tochter ist eine riesige Spielerin, genau wie ich es in ihrem Alter war, aber die meisten der geeigneteren populären Titel waren einfach zu schwierig für sie. Also haben wir uns zusammengetan, um ein einfaches, aber unterhaltsames Battle Royal-Spiel zu entwickeln, das von allen Altersgruppen genossen werden kann.

Hinweis: FwFT kommt mit einer USK-Freigabe von 12 Jahren. Für die ganz Kleinen ist der Titel also nicht geeignet.

Fun with The Fitzgeralds gehört nicht zum regulären PS Plus-Aufgebot für den Monat Juni 2025. Folgende Titel bekommt ihr diesen Monat mit dem Essential-Abo:

