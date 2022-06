PS Plus im Juli 2022: Wer Extra oder Premium hat, kriegt ein Spiel direkt zum Release

PS Plus wird im Juli um ein Spiel reicher und dabei handelt es sich um das dystopische Katzen-Abenteuer Stray. Das hat Sony gestern im Rahmen der State of Play verraten. Allerdings scheint es sich dabei nicht um eines der regulären Bonus-Spiele im Rahmen von PS Plus zu handeln, wie wir sie bisher kennen. Stattdessen gibt es Stray nur ohne Zusatzkosten im Abo, wenn ihr bestimmte Abo-Stufen des Services abonniert habt.

Stray hat einen Release und kommt kostenlos zu PS Plus

Stray kommt im Juli: Eigentlich sollte Stray schon 2021 veröffentlicht werden, dann wurde es aber auf 2022 verschoben, jedoch ohne festen Termin. Der steht jetzt allerdings endlich fest und wir wissen, wann Stray erschient: Am 19. Juli ist es soweit, dann können wir in Stray auf PS4, PS5 und PC mit der Katze durch die Gassen schleichen.

Hier könnt ihr euch den Trailer von der State of Play nochmal ansehen:

Was sonst noch alles bei der gestrigen State of Play von Sony gezeigt wurde, findet ihr hier in unserer großen GamePro-Übersicht:

52 1 State of Play im Juni 2022 Alle Ankündigungen in der Übersicht

Nur mit PS Plus Extra und Premium

Gleich zum Release stößt Stray zum Katalog an PS4- und PS5-Spielen dazu, die Abonnent*innen von PS Plus Extra- und Premium ohne Zusatzkosten bekommen. Das Standard-Lineup der Extra-Spiele für PS Plus Essentials (was dem entspricht, was wir bisher vor der Umstellung kannten) bleibt davon allem Anschein nach unberührt. Ärgert euch aber nicht zu sehr, ihr bekommt eure Bonus-Titel, aber eben nur nicht Stray.

Alle Infos zu PS Plus: PS Plus wurde generalüberholt und in drei Stufen unterteilt. Ihr könnt ab Juni dann entweder PS Plus Essential, PS Plus Extra oder PS Plus Premium abonnieren. Mit der kostenintensivsten Stufe erhaltet ihr auch Zugriff auf diverse PS1-, PS2- und PS3-Klassiker sowie auf eine große Auswahl an PS4- und PS5-Spielen. Mehr dazu findet ihr hier:

Darum geht's im Spiel: In Stray spielen wir eine Katze in der postapokalyptischen Zukunft. Der titelgebende Streuner streift dabei durch eine Stadt, die offenbar nur noch von Robotern bevölkert wird und die sich vor der Katze fürchten. Wir bekommen es mit allerhand Rätseln und einem wirklich fantastischen Look zu tun.

Wie sehr freut ihr euch auf Stray?