Time to say Goodbye: PS Plus streicht PS4-Spiele bei Essential - Bald gibt's größtenteils nur noch PS5-Games als Boni

PS4-Spiele werden ab 2026 keine große Rolle mehr bei PlayStation Plus spielen.

Kaum zu glauben, aber die PS5 ist seit über vier Jahren auf dem Markt. Viele PlayStation-Fans sind mittlerweile von der PlayStation 4 aufs gegenwärtige Konsolenflaggschiff umgezogen und deshalb überrascht es nicht, dass Sony plant, diesen Shift nun auch bei PlayStation Plus zu berücksichtigen.

Was ändert sich genau? In Zukunft wird es (fast) keine neuen PS4-Spiele mehr bei PS Plus Essential geben. Dies verkündet Adam Michel (Director, Game Services – Content bei Sony Interactive Entertainment) im aktuellen Beitrag zum Februar 2025-Lineup von PS Plus Essential auf dem PlayStation Blog.

Das Ende einer Ära - Ab 2026 größtenteils nur noch PS5-Spiele bei Essential

Die Änderung wird aber nicht sofort eingeführt, sondern erst im kommenden Jahr: Ab Januar 2026 müsst ihr euch bei den monatlichen Essential-Games von PS4-Spielen verabschieden, zumindest größtenteils. Dazu schreibt Michel:

Da viele unserer Spieler*innen derzeit auf der PS5 spielen und dazu übergegangen sind, PS5-Titel über die monatlichen PS Plus-Spielekatalog einzulösen und darauf zuzugreifen, entwickelt sich auch PlayStation Plus mit diesem Trend weiter [...]. Mit der Umstellung auf PS5 werden PS4-Spiele kein zentraler Bonus mehr sein und nur noch gelegentlich für die monatlichen Spiele und den Spielekatalog von PlayStation Plus angeboten.

Ab kommendem Jahr fokussiert sich Sony bei PS Plus Essential also auf PS5-Titel und wird nur noch vereinzelt PS4-Spiele ins monatliche Lineup packen. Zudem soll es laut Sony ab Januar 2026 "möglicherweise" weiterhin Titel bei PS Plus Essential geben, die sowohl auf PS4, als auch auf PS5 gespielt werden können.

Was ist mit den PS4-Spielen, die ich dank PS Plus schon in der Bibliothek habe? Diese Spiele sind von der Änderung nicht betroffen. Ihr könnt also auch ab Januar 2026 weiterhin sämtliche PS4-Titel spielen, die ihr euch dank PS Plus in eurer Spielebibliothek gesichert habt, sofern ihr über ein aktives PS Plus-Abo verfügt.

PS Plus Essential im Februar 2025 - Diese Titel sind dabei

Ab dem 4. Februar 2025 könnt ihr euch folgende Titel herunterladen, wenn ihr mindestens das PS Plus Essential-Abo besitzt:

Payday 3

High on Life

Pac-Man World Re-Pac

Im oben verlinkten GamePro-Artikel stellen wir euch die monatlichen Essential-Games genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, für welchen Titel sich der Download lohnt und für welchen weniger.

Und jetzt seid wie immer ihr an der Reihe: Werdet ihr um die PS4-Spiele trauern?