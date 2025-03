PS Plus Extra/Premium im März 2025 - Neue Bonus-Spiele für PS4/PS5 sind im Anmarsch, das sind Termin und Uhrzeit der Enthüllung

Das sind Termin und Uhrzeit für PS Plus Extra und Premium im März 2025.

Es ist mal wieder soweit: Die Ankündigung der PlayStation Plus Extra- und Premium-Titel für den Monat März 2025 erfolgt in wenigen Tagen. Hier findet ihr den Termin und die Uhrzeit der Enthüllung der neuen Bonus-Spiele!

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat März 2025 enthüllt?

Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 12. März 2025

Mittwoch, der 12. März 2025 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 18. März 2025

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra-/Premium-Spiele immer am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt stets am Mittwoch davor. Wenn die Spiele bekannt sind, findet ihr wie immer alle wichtigen Infos dazu auf GamePro.de.

Ist ein Premium-Titel schon bekannt? Vor einigen Wochen wurde übrigens der Disney-Klassiker WALL-E auf dem taiwanesischen Rating-Board für die PS4 und PS5 eingestuft. Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass derartige Ratings durchaus verlässlich daraufhin deuten, dass entsprechende Titel später wirklich bei PS Plus landen. Aber warten wir's ab.

Diese Spiele gibt es im März 2025 bei PS Plus Essential

Das Essential-Lineup wird in diesem Monat vom Fantasy-RPG Dragon Age: The Veilguard angeführt, das gerade einmal seit Oktober 2024 auf dem Markt ist. Der oben eingebettete Gameplay-Trailer zeigt euch mehr vom BioWare-Abenteuer.

Die restlichen Essential-Titel aus dem März 2025-Lineup findet ihr hier:

Und wann werden die PS Plus Essential-Spiele des April 2025-Lineups enthüllt? Das dauert gar nicht mehr so lange. Die Ankündigung der Essential-Titel für den nächsten Monat erfolgt voraussichtlich am 26. März 2025. Am 01. April werden die Spiele dann im PS Store freigeschaltet.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo: Essential, Extra und Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PlayStation Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

