PS Plus im März 2025 - Das erste Gratis-Spiel für den neuen Monat ist wohl schon bekannt: Rating verrät den nächsten Premium-Klassiker

PS Plus Premium könnte bald ein neues Disney-Spiel bekommen.

Wenn ihr PlayStation Plus Premium abonniert habt, dann dürft ihr euch bekanntlich jeden Monat auf eine Handvoll Klassiker freuen, die ihr dank des Abos ohne weitere Zusatzkosten zocken könnt. Im Zuge des Februar 2025-Lineups könnt ihr euch als Premium-Mitglieder ab sofort Dropship: United Peace Force

und Patapon 3 herunterladen.



Die Enthüllung des März 2025-Lineups von PS Plus Extra/Premium lässt noch eine Weile auf sich warten, doch der erste Premium-Titel ist sehr wahrscheinlich bereits bekannt – und dieser dürfte insbesondere Disney-Fans erfreuen.

PS Plus Premium im März 2025 sehr wahrscheinlich mit WALL-E

Um welchen Titel geht's? Um den ursprünglich 2008 veröffentlichten Disney-Platformer WALL-E, der sich story-technisch stark an der Filmvorlage orientiert und sich um den gleichnamigen Knuddelroboter dreht.

Der Titel wurde jetzt auf dem taiwanesischen Rating-Board für die PS4 und PS5 eingestuft (via Videogameschronicle) und dürfte damit sehr wahrscheinlich in der Klassikerbibliothek von PS Plus Premium landen. In der Vergangenheit wurden bereits mehrmals Titel auf dem taiwanesischen Rating-Board gelistet, die dann kurze Zeit später für PS Plus veröffentlicht wurden, so zum Beispiel TimeSplitters.

Welche Version von WALL-E am Ende Teil von PS Plus Premium werden wird, ist unklar. Der Disney-Hüpfer wurde unter anderem für PS2, PS3 und PSP veröffentlicht. Da vorherige Disney-Klassiker wie Toy Story 3 und Disney Pixar UP in der PSP-Fassung bei PS Plus landeten, gehen wir davon aus, dass WALL-E diesem Muster folgen wird.

Im Rating ist kein Termin für den Release vermerkt. Somit ist nicht hundertprozentig klar, ob WALL-E zum März 2025-Lineup von PS Plus Premium dazustößt oder erst später veröffentlicht wird. Wir gehen aufgrund des Timings des Ratings aber stark davon aus, dass der Titel im nächsten Monat dabei ist.

Wann werden die PS Plus Extra-/Premium-Titel für den Monat März 2025 bekannt gegeben?

Sony stellt neue Bonus-Spiele für die Bibliotheken von Extra und Premium stets am dritten Dienstag eines Monats zum Download für Abonnent*innen bereit. Am Mittwoch zuvor werden diese Spiele offiziell enthüllt.

Für das März 2025-Lineup von Extra/Premium ergibt sich nach diesem Muster diesmal der 12. März 2025 als Termin für die Enthüllung und der 18. März als Termin für die Freischaltung der Spiele im PlayStation Store.

Welche Spieleklassiker wünscht ihr euch außerdem bei PlayStation Plus Premium?