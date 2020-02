PS Plus im März 2020 - Leak: Das sollen die Gratis-Spiele für PS4 sein

Die PlayStation Plus-Spiele für den Monat März 2020 werden eigentlich erst heute Abend um voraussichtlich 17.30 Uhr offiziell von Sony enthüllt – jetzt ist aber ein möglicher Leak im Netz aufgetaucht, der uns die angeblichen Gratis-Spiele des neuen Monats zeigt.

Die geleakten PlayStation Plus-Games im Überblick

Shadow of the Colossus (Remake für PS4): Die Neuauflage des melancholischen Action-Adventures aus dem Jahr 2005, in dem wir uns auf den Weg machen, um 16 Kolosse zu töten.

Sonic Forces (PS4): Action-Plattformer in dem Spieler wie schon in Sonic Generations (2011) den modernen sowie den klassischen Sonic steuern.

Woher kommt der Leak? Die beiden angeblichen Gratis-Spiele des März-Lineups stammen von einem polnischen Online-Banner, der jetzt im PS Plus-Subreddit geteilt wird.

Obwohl die Grafik authentisch aussieht, solltet ihr die Angaben dennoch mit Vorsicht genießen. Hierbei könnte es sich um einen gut gemachten Fake handelt.

Offiziell bestätigt sind die PlayStation Plus-Games für den neuen Monat jedenfalls nicht. Die Bekanntgabe findet in wenigen Stunden statt.

Spieler feiern jetzt schon Shadow of the Colossus

Was sagt die Community? Im PS Plus-Reddit werden die geleakten Spiele – obwohl nicht offiziell bestätigt – bereits gefeiert. Zumindest Shadow of The Colossus, das unter PlayStation-Fans als absoluter Geheimtipp gilt.

pukki92: "Für mich ist es ein weiterer guter Monat, ich wäre zwar glücklicher mit The Last Guardian anstelle von Shadow of the Colossus, aber das Spiel ist auch super"

"Für mich ist es ein weiterer guter Monat, ich wäre zwar glücklicher mit The Last Guardian anstelle von Shadow of the Colossus, aber das Spiel ist auch super" Erebus95: "Ja!! ich habe letztens sowieso auf Shadow of the Colossus gehofft!"

Hier aber nochmal der Hinweis: Auch wenn im PS Plus-Reddit schon die Korken knallen, offiziell sind die Spiele nicht. In der Vergangenheit gab es im Vorfeld der Enthüllung zwar schon viele richtige Leaks, aber auch viele falsche.

Wann ist die offizielle PS Plus-Enthüllung der März-Spiele?

Am heutigen Mittwoch, um voraussichtlich 17:30 Uhr. Die News zur offiziellen Ankündigung samt Vorstellung der Gratis-Spiele findet ihr dann wie immer bei GamePro.de

Was ist aktuell bei PS Plus? Im Februar 2020-Lineup von PS Plus bekommt ihr diesmal 5 Gratis-Spiele, unter anderem Die Sims 4 und die BioShock Collection.

4 0 Mehr zum Thema PS Plus Rewards Februar: Endlich wieder Gaming-Angebote

Was ist eure Meinung zu den angeblichen PS Plus-Spielen im März 2020?