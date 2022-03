Wenn ihr mit Elden Ring, Horizon Forbidden West und Co. noch nicht ausgelastet seid, könnt ihr euch heute die neuen Spiele für PS Plus im März herunterladen. Schon in wenigen Stunden dürfen sich alle mit Abo bei PlayStation Plus gleich vier Titel sichern.

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus-Spiele im März veröffentlicht?

Datum der Freischaltung: 1. März (Dienstag)

(Dienstag) Ungefähre Uhrzeit: Gegen 12 Uhr mittags*

*Eine konkrete Uhrzeit für die Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele gibt Sony nicht bekannt. Zuletzt wurden die Titel immer um die Mittagszeit freigeschaltet, ungefähr zwischen 12 und 13 Uhr. GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald die Spiele für März verfügbar sind.

Das ist das Spiele-Highlight im März 2022

Nachdem Sony zuletzt für ihre PS Plus-Lineups öfters kritisiert wurden, könnte der März bei einigen wieder Gutmachung leisten, denn es werden gleich vier hochwertige Titel für PS4 und PS5 angeboten, darunter ARK: Survival Evolved, Team Sonic Racing und Ghost of Tsushima: Legends. Das Highlight dürfte aber Ghostrunner für die PS5 sein.

Das ist Ghostrunner: Ghostrunner ist ein First-Person-Actionspiel, dessen düsteren Welt viele an Cyberpunk 2077 erinnern dürfte. Der Fokus liegt hier aber viel mehr auf Parkour – also springen, klettern, rutschen und wallrunning. So bewegen wir uns agil und akrobatisch durch die Level und erledigt nebenbei Gegner mit unserem Katana. Aber Vorsicht: In Ghostrunner sterben ihr und eure Gegner mit nur einem einzigen Treffer.

Welche PS Plus-Spiele lohnen sich außerdem? In einem separaten GamePro-Artikel stellen wir euch alle PS Plus-Spiele für März 2022 genauer vor.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich ein Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Auf welches PS Plus-Spiel freut ihr euch im März am meisten, und seid ihr mit den Lineup generell zufrieden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.