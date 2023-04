PS Plus: Erstes Extra-Spiel für Mai ist bekannt und macht euch da mal auf was gefasst

Humanity ist das erste bekannte PS Plus-Spiel im Mai 2023.

Sony hat den ersten PS Plus-Titel für den kommenden Monat bekannt gegeben. Demnach landet am 16. Mai der Titel Humanity im Sony-Service, direkt zum Release des Titels. Allerdings ist das Spiel nur für alle mit Extra- und Premium-Abo verfügbar, Essential-Abonnent*innen haben keinen Zugriff auf den Titel.

Titel: Humanity

Humanity Release: 16. Mai

16. Mai Systeme: PS5, PS4, PSVR2

PS5, PS4, PSVR2 Abo-Stufen: Extra & Premium

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer zu Humanity anschauen:

2:53 Humanity: Abgefahrene Trailer zeigen das etwas andere PS Plus-Spiel

Was ist Humanity für ein Spiel?

Der Trailer deutet es ja schon an. Ein ziemlich abgefahrenes, das sich nicht unbedingt in bekannte Muster pressen lässt. Laut der offiziellen Beschreibung handelt es sich um eine Mischung aus Puzzlespiel und Platformer.

In der Hauptrolle: Ein knuffiger Shiba Inu, dessen Aufgabe es ist, riesige Menschenmengen unversehrt durch Level voller Gefahren zu bringen, etwa über gähnende Abgründe oder an dunklen Gestalten vorbei. Neben zahlreichen vorgefertigten Levels wird es auch einen Editor geben, in dem ihr eigene Herausforderungen erstellen könnt.

Es sieht jedenfalls nach einem Spiel aus, das wir so noch nie gesehen haben und das sich einreiht in die Riege abgefahrener und ungewöhnlicher Spieldesigns aus Japan wie zuvor etwa Katamari Damacy.

Wann gibt Sony die weiteren PS Plus-Titel für Mai 2023 bekannt?

Wie üblich wird Sony die PS Plus Essential-Spiele gegen Ende des Monats bekannt geben, also voraussichtlich in der letzten Aprilwoche. Dann werden wir erfahren, welche Titel sich alle PS Plus-Nutzer*innen im Mai ohne zusätzliche Kosten auf ihre Konsolen laden dürfen.

Weitere Titel für die beiden teureren Abostufen Extra und Premium werden dagegen etwas später enthüllt, hier lässt sich Sony traditionell bis Mitte des jeweiligen Monats Zeit. Vor wenigen Tagen gab es beispielsweise die Liste der PS Plus Extra/Premium-Titel für den April 2023.

PS Plus ist die kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft des PlayStation Network, die sich seit Mitte 2022 in drei Stufen aufteilt. Neben der Essential-Stufe gibt es noch das Extra- sowie ein Premium-Tier. Je höher die Stufe, desto mehr Vorteile gibt, desto teurer ist allerdings auch die monatliche bzw. jährliche Gebühr. Alle Unterschiede der einzelnen Stufen erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.