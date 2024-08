PS Plus: Euch werden bald noch mehr Spiele weggenommen - verabschiedet euch von insgesamt zehn Titeln

Es verlassen noch mehr Spiele den PS Plus-Service.

Sony fügt zwar jeden Monat neue Spiele zum PlayStation Plus-Service hinzu, entfernt allerdings auch regelmäßig wieder Spiele aus der Bibliothek von PS Plus Extra. Bereits vor einigen Wochen kamen die ersten fünf Titel ans Licht, die die teurere Abostufe im August verlassen werden, nun sind fünf weitere bekannt (via Game Rant).

Alle Abgänge bei PS Plus Extra im August 2024 im Überblick

Insgesamt müsst ihr euch (Stand jetzt) in diesem Monat von zehn Titeln verabschieden, wenn ihr PS Plus Extra oder Premium abonniert habt. Folgende Abgänge sind jetzt neu bekannt:

Lost Judgment

Midnight Fight Express

Moving Out 2

Destory All Humans

Sea of Stars

Mit zu den Abgängen gehört unter anderem das gefeierte Fantasy Old School-RPG Sea of Stars, das ihr euch hier im Trailer ansehen könnt:

Und diese fünf Titel verlassen in diesem Monat ebenfalls PS Plus Extra:

NBA 2K24

Need For Speed Unbound

SpellForce III Reforced

Destroy All Humans 2 Reprobed

Trials of Mana

Wann verlassen die Spiele den Service? Am Dienstag, den 20. August 2024. Sichert euch die oben genannten PS Plus-Extra-Titel also noch schnell in eurer Bibliothek, solltet ihr es noch nicht getan haben.

Wann enthüllt Sony die neuen Spiele für PS Plus Extra/Premium-Spiele im August 2024?

Die offizielle Bekanntgabe der PlayStation Plus Extra- und Premium-Titel des August 2024-Aufgebots erfolgt bereits in dieser Woche, genauer gesagt am Mittwoch, den 14. August 2024 um 17:30 Uhr. Auf GamePro.de findet ihr wie immer pünktlich alle neuen PlayStation Plus-Spiele samt aller wichtigen Infos im Überblick.

