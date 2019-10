PS Plus - Das 12-Monats-Abo gibt`s jetzt um 50% reduziert [Anzeige]

Im PlayStation Store gibt es gerade 50% Rabatt auf das Jahresabo von PlayStation Plus. Es kostet damit nur noch 29,99€ statt 59,99€. Ein sehr günstiger Preis, wenn man bedenkt, dass das Monatsabo 8,99€ und das Abo für drei Monate 24,99€ kosten. Das Angebot gilt für alle, die derzeit keine aktive Mitgliedschaft bei PS Plus haben. Hier geht's zum Deal:

Nach Ablauf des Jahres verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein weiteres Jahr, und zwar zum Normalpreis von 59,99€. Um das zu verhindern, müsst ihr rechtzeitig kündigen oder die automatische Verlängerung in den Einstellungen eures Abonnements abschalten.

Das bietet PlayStation Plus

PlayStation Plus bietet seinen Mitgliedern neben der Möglichkeit, in Spielen den Online-Multiplayer zu nutzen, eine ganze Reihe weiterer Vorteile:

1. Kostenlose Spiele

Jeden Monat gibt es zwei PS4-Spiele, die ihr für die Dauer eurer Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten spielen könnt. Im Laufe eurer Jahresmitgliedschaft bekommt ihr also zwei Dutzend PS4-Spiele gratis. Allein dafür dürften sich die 29,99€ schon lohnen. Wenn ihr noch im Oktober ein Abo abschließt, bekommt ihr The Last of Us Remastered und die Baseballsimulation MLB The Show 19. In Kürze sollen die Spiele für November angekündigt werden.

2. Exklusive Rabatte

Für PS-Plus-Mitglieder gibt es im PlayStation Store immer wieder exklusive Sonderangebote und Rabattaktionen, bei denen es in der Vergangenheit große Titel bis zu 75% günstiger gab. Oft bekommen Plus-Mitgleider in großen Sales auch noch ein paar Prozent zusätzlichen Rabatt.

3. Exklusive Free Trials

Hin und wieder können PS-Plus-Mitglieder Spiele für begrenzte Zeit kostenlos ausprobieren. Beispielsweise gab es schon kostenlose Testphase für Monster Hunter World oder Rainbow Six: Siege.

4. Exklusiver Ingame-Content

Für PlayStation-Plus-Mitglieder gibt es exklusive Ingame-Inhalte für viele große Titel, aktuell beispielsweise für Fortnite, Apex Legends oder Path of Exile. Eine Übersicht findet ihr hier.

5. Designs und Avatare für den PSN-Account

Wer seinen Account etwas verschönern möchte, profitiert ebenfalls von der Mitgliedschaft bei PlayStation Plus, denn hier gibt es viele exklusive Designs und Avatare kostenlos, aktuell zum Beispiel zu Street Fighter V, Grim Fandango oder Bloodborne.

6. PlayStation Rewards

Außerdem bekommen PS-Plus-Mitglieder Rabatte und Gutscheine für Partnershops. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel über die Plus-Rewards im Oktober.

