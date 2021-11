PS Plus-Spiele im November 2021 kommen gut an, vor allem Kingdoms of Amalur

Die PS Plus-Gratisspiele im November 2021 sind da und rufen wie immer unterschiedlichste Reaktionen hervor. So langsam scheint sich aber herauszukristallisieren, dass vor allem ein Titel auf ziemlich viel Liebe stößt: Insbesondere das Remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning kommt ziemlich gut weg. Viele PS Plus-Abonnent*innen freuen sich über das umfangreiche RPG. Auch an Knockout City finden wohl ziemlich viele Leute Gefallen.

Die PS Plus-Spiele vom November 2021 sind da!

Seit wenigen Tagen können alle mit einem PS Plus-Abo auf die Bonus-Spiele zugreifen, die es ohne Zusatzkosten gibt. Dieses Mal stehen gleich sechs verschiedene Titel zur Verfügung, die wir hier nochmal auflisten:

*Die PS VR-Spiele sind sogar bis zum 3. Januar 2022 verfügbar.

Vor allem Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning kommt gut an

Was ist Kingdoms of Amalur? Bei Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning handelt es sich um das Remaster des Original-Spiels Kingdoms of Amalur von 2012. Ihr sucht euch am Anfang eine Spezies und eine Klasse aus und müsst euch anschließend in einer riesigen, offenen Fantasy-Welt durchschlagen. Zusätzlich zu klassischem RPG-Gameplay mit actionorientierten Kämpfen, vielen Fähigkeiten und dergleichen mehr gibt es auch noch diverse Entscheidungen zu treffen.

Mehr dazu erfahrt ihr in unserem GamePro-Test zur Neuauflage:

41 1 Mehr zum Thema Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning im Check - Verschenktes Potenzial

Fans reagieren recht positiv: Vor allem zu Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning häufen sich positive Stimmen im Netz, seitdem das Spiel im Rahmen von PS Plus verfügbar gemacht wurde. Im PS Plus-Subreddit freuen sich zum Beispiel diverse Fans der ersten Stunde, bei denen das Remaster nostalgische Erinnerungen an den PS3-Titel weckt. Das RPG sei einfach spaßig, habe jede Menge coole Mechaniken und sei sehr befriedigend.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Neben dem Gameplay wird auch die große Welt und die "coole Story" gelobt. AnthonyInTX schreibt:

"Es war ein phänomenales Spiel. So eine Schande, dass das Studio von so viel Drama umgeben war, von Inkompetenz und Mismanagement. Coole Story, riesige Welt, großartiges Gameplay ..." (via: Reddit)

Redditor plaper schreibt sogar, er oder sie würde "viel dafür bezahlen", eine Fortsetzung spielen zu können. Kingdoms of Amalur sei eines der absoluten Lieblingsspiele, wenn es um Kämpfe und die Story geht. Haufenweise andere Fans reihen sich ein und bekräftigen, dass sich der Download wirklich lohne.

chasm_of_sarcasm schreibt:

"Ich hatte es nie gespielt, nicht einmal davon gehört. Ich liebe RPGs, also habe ich es runtergeladen. Ich liebe es. Es hat ein God of War 3-Feeling und ich genieße es." (via: Reddit)

Aber auch die anderen Titel können sich durchaus sehen lassen. Vor allem Knockout City wirkt offenbar auf eine ganze Menge Leute interessant und auch The Persistence kommt ganz gut weg. Wer über ein PSVR-Headset verfügt, sollte aber auch The Walking Dead: Saints & Sinners und Until You Fall nicht außer Acht lassen. Ansonsten legen wir euch auch noch die aktuellen PS Now-Titel ans Herz, dort gibt es zum Beispiel jetzt auch das Mafia-Remake beziehungsweise die Definitive Edition.

Welches PS Plus-Spiel gefällt euch am besten? Was sagt ihr zu Kingdoms of Amalur?