PS Now im November 2021 mit Mafia-Remake und drei weiteren PS4-Hits

Sony hat im PlayStation Blog wieder die neuen Spiele für den Abo-Service PlayStation Now bekannt gegeben. Somit gibt es ab morgen wieder vier neue PS4-Spiele, auf die ihr euch freuen dürft.

Diese PS Now-Spiele sind im November mit dabei

Das große Highlight im November 2021 ist für viele sicher das Remake zu Mafia 1. Aber auch sonst gibt es einige hochkarätige Neuzugänge im Service:

Das sind die ersten Spiele im Dezember bei PS Now: Im Gegensatz zu den meisten anderen Monaten sind aber jetzt auch schon zwei Spiele bekannt, die im darauffolgenden Monat im Service erhältlich sein werden. Das sind nämlich GTA 3 und Final Fantasy 10/10-2 HD.

Das Highlight im November: Mafia Definitive Edition

Genre: Action

Action Plattform: PS4, Xbox One

Darum geht's: Mafia: Definitive Edition ist ein Remake des ersten Mafia von 2002. Die ursprüngliche Story-Kampagne ist in einer erweiterten Form mit überarbeiteten Spielmechaniken enthalten, der Original-Soundtrack bleibt erhalten. Im Mittelpunkt steht der Aufstieg von Tommy Angelo, der sich vom Taxifahrer zu einer zentralen Figur des organisierten Verbrechens von Lost Heaven hocharbeitet und dabei natürlich auch über die sprichwörtlichen Leichen geht.

Wann stehen die neuen PS Now-Spiele bereit? In der Regel werden sie immer am ersten Dienstag im Monat freigeschaltet. Auch dieses Mal müsst ihr also nur bis zum 02. November 2021 warten. Meistens gegen Mittag werden die neuen Spiele direkt über die App oder über die Suche auffindbar und herunterladbar sein.

Falls ihr nicht wisst, ob sich PS Now für euch lohnen könnte, solltet ihr im folgenden GamePro-Artikel (Anzeige) nachschauen:

Mehr zum Thema PlayStation Now – Was das riesige Spiele-Abo zu bieten hat [Anzeige]

Das brachte der Oktober für PS Now

Im Oktober 2021 wurden dem Service unter anderem The Last of Us 2 und Fallout 76 hinzugefügt. The Last of Us 2 verlässt aber bereits am 3. Januar 2022 wieder den Service. Nutzt also jetzt die Zeit, bevor das Spiel wieder aus dem Angebot entfernt wird.

Auf welches Spiel im PS Now-Angebot im November freut ihr euch am meisten?