Schon morgen ist es wieder soweit: Sony enthüllt die PS Plus-Spiele, die ihr im November 2022 ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt, wenn ihr mindestens über das Essential-Abo verfügt. Vorab äußern Mitglieder der PS Plus-Community im dazugehörigen Subreddit ihre Wünsche und Vermutungen fürs neue Lineup. Schreibt uns gerne eure Wunschspiele in die Kommentare!

PlayStation Plus November 2022 - Das ist der Top-Kandidat der Community

Kena: Bridge of Spirits:

Ein Spiel, das nicht nur in diesem Monat oft genannt wird, ist Kena: Bridge of Spirits. Das Action-Adventure steht seit mehreren Monaten ganz oben auf der PS Plus-Wunschliste vieler Mitglieder des Service. Vor einigen Wochen hat Kena ein großes Update erhalten, das unter anderem den erweiterten Fotomodus und New Game Plus bringt. Für viele wäre das die Gelegenheit, den Überraschungshit jetzt endlich zum Teil des Service zu machen.

Weitere Wunschkandidaten für PS Plus:

Beachtet hierbei, dass oben genannte Spiele nicht offiziell für PS Plus bestätigt sind. Hierbei handelt es sich schlicht um Wünsche aus der Community. In den Kommentaren könnt ihr uns verraten, welche Titel ihr unbedingt als Teil des PS Plus-Service sehen wollt.

Wann werden die PlayStation Plus Essential-Spiele im November 2022 enthüllt?

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 26. Oktober 2022 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die neuen PS Plus-Spiele live? Verfügbar ab Dienstag, den 1. November 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

Gibt es schon Leaks? Nein, bislang nicht. In den vergangenen Monaten wurden die PS Plus-Titel allerdings stets von der französischen Website dealabs vorab bekanntgegeben. Sollten die vermeintlichen neuen Titel erneut vorab im Netz auftauchen, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Welche PS Plus-Spiele gibt's im Oktober 2022? Hier sind alle PlayStation Plus-Spiele des aktuellen Monats aufgelistet.

Welche Spiele wünscht ihr euch für das PS Plus-Lineup im November 2022?