PS Plus November 2023: Mitglieder bekommen extra Boni und einen gibt' schon jetzt

PS Plus hält im November noch weitere Boni für uns bereit.

Sony hat die neuen Essential-Spiele des November 2023-Lineups gestern enthüllt. Für Mitglieder des kostenpflichtigen Service gibt es daneben aber noch Vorteile obendrauf. Wir haben für euch aufbereitet, was PS Plus im November außerdem für euch bereithält (via PS Blog).

Was gibt's bei PS Plus neben den Bonus-Spielen im November?

Zum Einen bekommen alle PlayStation Plus-Mitglieder (also ganz egal ob ihr Essential, Extra oder Premium besitzt) einen Rabatt von 15% auf alle verfügbaren Inhalte bei Sony Pictures Core, die ihr entweder kaufen oder leihen könnt. Dieses Angebot gilt ab 1. November, ist also ab sofort verfügbar.

Zum Anderen erhalten alle PS Plus Premium-Mitglieder einen 24 Stunden-Vorabzugang zu einer wöchentlichen Episoden-Zusammenstellung der Streaming-Serie Silent Hill: Ascenscion*. Ihr könnt die erste Ausgabe der Serienzusammenstellung mit entsprechendem Abo ab 8. November (20 Uhr) schauen; regulär erscheint die erste Zusammenstellung am 9. November.

*Was ist Silent Hill Ascension? Eine interaktive Serie, deren Verlauf Zuschauer*innen online durch ihre Entscheidungen beeinflussen können. Die Premiere der Serie ist vor zwei Tagen angelaufen. Zusätzlich dazu liefert Sony wöchentlich "eine Zusammenstellung aus Zuschauer-beeinflussten Geschichten in Fernseh-Episoden verpackt", heißt es im PS Blog. Mit PS Plus Premium könnt ihr diese eben einen Tag vor allen anderen schauen.

Was ist Sony Pictures Core? Dabei handelt es sich um eine App, die seit Oktober 2023 verfügbar ist und ganz einfach über eure PS4 oder PS5 abgerufen werden kann, wenn ihr sie aus dem Store geladen habt. Sonys hauseigene VoD-Plattform lässt euch über 2.000 Filme kaufen oder leihen. Besitzt ihr ein aktives PS Plus Premium-Abo, dann bekommt ihr über 100 Filmen spendiert, die ihr komplett kostenlos schauen könnt

Eine Übersicht über alle Filme, die im Sony-Service aktuell verfügbar sind, findet ihr hier:

Diese PS Plus-Spiele gibt es im November 2023 bei Essential

Sony hat die PlayStation Plus-Essential-Games für den Monat November 2023 gestern enthüllt, mit dabei sind folgende Titel für PS4 und PS5:

Die Mafia Definitive Edition gehört dabei zu den Highlights des aktuellen Lineups, der untere Trailer zeigt euch, was euch in den düsteren Action-Spielen erwartet:

1:22 Mafia Remake beschwört im neuen Trailer die Gangster-Loyalität

Für wen ich die neuen Bonus-Spiele lohnen, erfahrt ihr in diesem GamePro-Artikel:

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Online-Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen GamePro-Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Eine wichtige Info an dieser Stelle: Sony hat vor einer Weile die Preise des Service erhöht. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr ebenfalls in besagter Übersicht.

