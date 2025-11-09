PS Plus im November 2025: Neue Extra-/Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Hier erfahrt ihr den Termin und die Uhrzeit für die PS Plus Extra- und Premium-Spiele im November 2025.

Es ist bald mal wieder so weit: Während es draußen immer kälter wird, können wir uns immerhin auf eine frische Ladung PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele freuen, mit denen wir uns (hoffentlich) liebend gerne drinnen verkrümeln können. Die Bekanntgabe der November 2025-Titel erfolgt in wenigen Tagen. Wir haben wie immer den Termin und die Uhrzeit der Enthüllung für euch parat.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat November 2025 enthüllt?

Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 12. November 2025

Mittwoch, der 12. November 2025 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 18. November 2025

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra- und Premium-Spiele immer am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt dann am Mittwoch davor. Sobald die frischen PlayStation Plus-Spiele bekannt sind, findet ihr wie immer alle wichtigen Infos dazu auf GamePro.de.

Sind schon Spiele des kommenden Lineups bekannt? Ja, zumindest für die Premium-Bibliothek. Sony hat bereits im Zuge der September 2025-State of Play verkündet, dass Tomb Raider Anniversary für Premium-Abonnent*innen zur Verfügung gestellt wird, nannte dabei aber noch kein Datum. Ein Eintrag im PS Store verrät uns allerdings, dass das Action-Adventure im November 2025 zur Bibliothek dazustoßen wird:

Zu den PS Plus Extra- und Premium-Spielen im Monat Oktober 2025 gehörten unter anderem der Grusel-Hit Silent Hill 2 sowie das emotionale Naughty Dog-Abenteuer The Last of Us Part 2 (Remastered). Wir sind gespannt, ob Sony im November erneut mit Hochkarätern aufwarten wird.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Und falls ihr kein PlayStation Plus-Abonnement besitzt: Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was sind eure Wünsche und Vermutungen bezüglich des kommenden Lineups für Extra und Premium?