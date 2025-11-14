PS Plus: Für dieses Bonus-Spiel lasse ich GTA 5 im November 2025 links liegen

Ein Survival-Spiel interessiert Annika viel mehr als GTA 5.

Das wohl unbestrittene Highlight des November-Lineups von PS Plus Extra/Premium ist GTA 5. So sehr ich aber auch damals den Ausflug nach San Andreas genossen habe und der Rockstar-Blockbuster auch heute noch großen Spaß macht, juckt mich der Titel in diesem Fall überhaupt nicht. Ein anderer, kleiner Neuzugang steht nämlich schon viel zu lange auf meiner Liste. Die Rede ist von dem Survival-Adventure Pacific Drive.

Statt Autos zu klauen, bastel ich lieber daran herum, um zu überleben

Bereit zum Release im Februar 2024 wollte ich das gefährliche Sperrgebiet mit seinen Anomalien erkunden, Ressourcen sammeln und meine Karre aufmotzen, um den Geheimnissen der Zone so besser auf die Spur zu kommen und dabei nicht einen Teil des Fortschritts zu verlieren.

Pacific Drive setzt nämlich auf leichte Roguelite-Elemente. Ich muss bei jedem Ausflug abwägen, wie weit ich gehen will, um rechtzeitig mit meiner Beute zur sicheren Garage zurückzukehren.

2:15 Der Ankündigungstrailer zu Pacific Drive zeigt das Auto-Survival-Roguelite

Autoplay

Doch ich fand nie wirklich Zeit, mich in das Spiel mit dem unverbrauchten Setting und der dichten Atmosphäre zu wagen. Als dann noch der DLC Whispers in the Woods angekündigt wurde, entschied ich weiter zu warten.

Nun ist am 23. Oktober die Erweiterung erschienen, das Herbstwetter ideal zum auf die Couch kuscheln und ich hätte es nicht besser planen können: Pacific Drive neu im PS Plus-Katalog.

Statt GTA 5 also das x-te Mal anzuschmeißen, werde ich mir nun die rund 32 Spielstunden Zeit nehmen und mich im Kombi durch die Zone schlagen.

In unserem GamePro-Test haben wir zwar auch herausgefunden, dass der Anfang etwas zäh sein kann und man sich auf das Spiel auch ein bisschen einlassen muss, aber ohne Zusatzkosten bin ich mehr als bereit, den Titel endlich auszuprobieren. Die auf Steam sonst insgesamt 83% sehr positiven Wertungen stimmen mich schon einmal optimistisch.

Mehr zum Thema PS Plus für November 2025: Das sind die neuen Spiele des Extra/Premium-Lineups von Eleen Reinke

Alle Neuzugänge und Abgänge des PS Plus-Katalogs im November findet ihr oben im verlinkten Artikel.

Der DLC ist übrigens nicht Teil von PS Plus. Sollte mich der Survival-Trip aber so anfixen, wie ich es erwarte, kann ich immer noch das Geld dafür in die Hand nehmen.

Wie ist es bei euch? Welches neue PS Plus-Spiel für Extra/Premium interessiert euch am meisten? Habt ihr Pacific Drive bereits gespielt oder gebt ihm dem Survival-Spiel nun auch eine Chance? Habt ihr vielleicht sogar Tipps für meine Zeit in der Sperrzone, falls ihr es schon kennt?