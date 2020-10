PS Plus mit Knaller-Monat: November verspricht ganze 20 Gratis-Games

Einige unter euch werden es wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Schirm haben: Der November ist kein herkömmlicher PS Plus-Monat, sondern wahrscheinlich der größte in der Geschichte des Service. Neben den üblichen PS4-Spielen, die Sony in der nächsten Woche enthüllt, erscheint im November außerdem die PS Plus-Collection für PS5, die ganze 18 Titel umfasst.

So viele PS Plus-Games wie noch nie: Gehen wir davon aus, dass Sony traditionell zwei PS4-Spiele ins reguläre PlayStation Plus-Lineup rückt, dann können sich einige Mitglieder des Service (genauer gesagt alle Käufer*innen einer PS5) sogar ganze 20 Spiele im November herunterladen.

Was ist die PS Plus Collection für PS5?

Um uns PS Plus auch in der kommenden Konsolengeneration schmackhaft zu machen, startet Sony mit der sogenannten "PS Plus Collection" ein neues Bonusprogramm: Wer über ein kostenpflichtiges PlayStation Plus-Abo verfügt und eine PS5 kauft, kann eine ganze Reihe von PS4-Blockbustern gratis auf der Next Gen-Konsole spielen.

Wann erscheint die PS Plus-Collection? Direkt zum Launch der PlayStation 5, also am 19. November 2020.

Nur PS5-Besitzer*innen können auf PS Plus Collection zugreifen: Die 18 Spiele der PS Plus Collection sind nur für Käufer*innen einer PS5 vorgesehen. Auf der PS4 werden die 18 Titel also nicht spielbar sein. Sony schreibt eindeutig auf dem PS Blog: "PS5-Besitzer mit PS Plus können eine kuratierte Bibliothek von PS4-Spielen herunterladen und spielen".

Das sind die 18 Spiele der PS Plus Collection für PS5

Wann werden die PS Plus-Games im November enthüllt?

Die regulären PS Plus-Spiele sind noch nicht bekannt. Die Enthüllung der PlayStation Plus-Games des November-Aufgebots findet am Mittwoch, den 28. Oktober statt. GamePro wird euch wie immer pünktlich und ausführlich darüber informieren.

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Im großen FAQ beantwortet euch GamePro alle Fragen zu den Preisen, Vorteilen, Kündigung und mehr.