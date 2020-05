PS Plus - Schnappt euch jetzt noch Uncharted 4, bevor es weg ist

Morgen ist es soweit: Sony veröffentlicht die beiden PS Plus-Spiele für den Mai 2020, die Mitglieder des Service ohne zusätzliche Kosten herunterladen können. Landwirtschafts-Simulator 19 und Cities Skylines stehen auf dem Programm, die Auswahl kommt bei manchen allerdings nicht sonderlich gut an.

Uncharted 4 und Dirt Rally 2.0 nur noch heute

Neue Spiele bedeuten allerdings auch, dass die Spiele aus dem April 2020 nicht mehr lange verfügbar sind. Und das sind zwei absolute Hochkaräter. Denn aktuell stehen sowohl Uncharted 4: Thief's End als auch Dirt Rally 2.0 noch zum Download für PS Plus-Nutzer bereit.

Aber Achtung: Die Möglichkeit zum kostenlosen Download gibt es nur noch heute!

Danach sind die Titel zwar immer noch im PS Store erhältlich, kosten aber wieder den regulären Preis. Wer die April-Downloads also bislang verpasst hat, sollte das noch schnellstmöglich nachholen.

Alles Weitere zu den beiden Spielen lest ihr in der Kurzvorstellung von GamePro-Redakteurin Linda Sprenger in der Übersicht zu den PS Plus-Spielen des April 2020.

Mehr zu PS Plus

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Multiplayer-Komponente bestimmter PS4-Titel ermöglicht. In unserem Übersichtsartikel findet ihr alle Vor- und Nachteile des Service.