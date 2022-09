Am 28. September enthüllt Sony die Spiele, die ihr im Oktober 2022 mit dem Essential-Abo des PlayStation Plus-Service ohne weitere Zusatzkosten herunterladen und spielen könnt. Leaks gibt es bislang keine, also wird im dazugehörigen PS Plus-Subreddit wieder fleißig Wunschkonzert in der Community gespielt. Diese Titel wünschen sich Spieler und Spielerinnen aktuell am meisten.

Community-Wunsch fürs PlayStation Plus Oktober 2022-Aufgebot: Riders Republic

Riders Republic ist der Nachfolger von Steep. Mit Skiern, Snowboards, Wingsuits, Raketen-Wingsuits und Fahrrädern brettern wir durch eine Open World, die an US-Amerikanischen Nationalparks angelehnt ist.

Wie wahrscheinlich ist das? In der PS Plus-Community ist der Funsport-Titel gerade einer der heißesten Wunschkandidaten für PS Plus. Es ist allerdings möglich, dass Riders Republic früher oder später nicht als Teil des Essential-Abos erscheint, sondern seinen Weg in die Bibliothek von Ubisoft+ findet, die in PS Plus Extra und Premium integriert ist. Ubisoft will die hauseigene Bibliothek bis Ende des Jahres mit 50 Titeln ausstatten.

Weitere Wunschkandidaten für PS Plus:

Beachtet hierbei, dass oben genannte Spiele nicht offiziell für PS Plus bestätigt sind. Hierbei handelt es sich schlicht um Wünsche aus der Community. In den Kommentaren könnt ihr uns verraten, welche Titel ihr unbedingt als Teil des PS Plus-Service sehen wollt.

Wann werden die PlayStation Plus Essential-Spiele im Oktober 2022 enthüllt?

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 28. September 2022 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die neuen PS Plus-Spiele live? Verfügbar ab Dienstag, den 4. Oktober 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

Gibt es schon Leaks? Bislang nicht. In den vergangenen Monaten wurden die PS Plus-Titel allerdings stets von der französischen Website dealabs vorab bekanntgegeben. Sollten die vermeintlichen neuen Titel erneut vorab im Netz auftauchen, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Welche PS Plus-Spiele gibt's im September 2022? Hier sind alle PlayStation Plus-Spiele des aktuellen Monats aufgelistet:

4 2 Mehr zum Thema PS Plus-Essential September 2022: Gratis-Spiele jetzt im PS Store verfügbar

Wie immer werdet ihr auf GamePro.de alle Infos zu den neuen PS Plus-Spielen erhalten, sobald diese enthüllt wurden. Also schaut unbedingt bei uns vorbei.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch für PS Plus Essential im Oktober 2022 und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!