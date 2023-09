PS Plus Essential im Oktober 2023: Diese Spiele will die Community im neuen Monat - und ihr?

Das sind die PS Plus-Wünsche der Community.

In dieser Woche, genauer gesagt am Mittwoch, enthüllt Sony die PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat September 2023. Im entsprechenden Subreddit sammeln Mitglieder des kostenpflichtigen Service bereits wieder ihre Wünsche und Vermutungen für das kommende Lineup. Natürlich seid ihr eingeladen, eure Wünsche ebenfalls in den Kommentaren zu teilen!

Das sind die Wünsche der Community

Little Nightmares 2

Little Nightmares 2

Das Horror-Action-Adventure Little Nightmares 2 gehört zu den Wunsch-Games, die im PS Plus-Subreddit aktuell die meisten Upvotes erhalten haben. Vermutlich haben viele Spieler*innen nach der Ankündigung von Little Nightmares 3 Lust auf den Vorgänger bekommen.

Teil 3 verfügt erstmals über einen richtigen Koop-Modus, in dem ihr online mit einem Freund/einer Freundin aus einer Schattenwelt entkommen müsst.

Weitere Wünsche der Community:

Übrigens, diese Spiele könnt ihr aktuell noch bei PS Plus Essential herunterladen:

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele des Oktober 2023-Lineups enthüllt?

Die Playstation Plus Essential-Games des Oktober 2023-Aufgebots werden schon diesen Mittwoch (27. September 2023) um voraussichtlich 17:30 Uhr deutscher Zeit von Sony bekanntgegeben.

Am Dienstag, den 3. Oktober 2023, werden die Titel in der PS Plus-Sparte des PS Stores zum Download für alle Mitglieder freigeschaltet, voraussichtlich um die Mittagszeit herum. GamePro wird euch wie immer darüber benachrichtigen, sobald ihr die Essential-Titel herunterladen könnt.

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium). Wichtige Info an dieser Stelle: Sony hat vor Kurzem die Preise des Services erhöht. Alle Infos dazu findet ihr ebenfalls in besagter Übersicht.

Welche Essential-Games wünscht ihr euch im Oktober 2023 bei PS Plus? Schreibt uns eure Wünsche und Vermutungen gerne in die Kommentare!