Die PS Plus-Preiserhöhung hat mir gezeigt, dass ich das Abo längst nicht mehr brauche

Am 6. September sind die Preise für die PS Plus-Jahresabos drastisch gestiegen: Bis zu 25% mehr müsst ihr inzwischen bezahlen, wenn ihr euch Essential, Extra oder Premium holen wollt. Ein saftiger Anstieg, der kaum verwunderlich auf wenig Gegenliebe in der Community gestoßen ist.

Viele Fans haben gedroht oder gar direkt beschlossen, ihr aktuelles Abo einfach auslaufen zu lassen und dann nicht zu verlängern. Etwas, worüber auch ich jetzt zum ersten Mal seit Jahren nachdenke. Der Preisanstieg ist dabei für mich nicht einmal der Hauptgrund. Vielmehr war er ein Anlass für mich, mal über die Frage nachzudenken: Wann habe ich PS Plus eigentlich zuletzt genutzt?

PS Plus läuft im Hintergrund mit und ich habe es komplett vergessen

PS Plus war lange Zeit etwas, das ich mir nur sporadisch geholt habe, wenn es gerade ein interessantes Angebot gab. Erst mit der Corona-Pandemie 2020 wurde das Abo zum essentiellen PlayStation-Bestandteil für mich.

Zu der Zeit habe ich nämlich meine Liebe zu Monster Hunter World entdeckt. Entsprechend musste auch PS Plus her, um auch während des Lockdowns mit meiner Koop-Partnerin zocken zu können. Seither ist das Abo dauerhaft geblieben.

2022 habe ich dann sogar auf Premium geupgradet. Schließlich klang das Modell mit den hunderten Spielen auf Abruf wie schon beim Game Pass Ultimate sehr verlockend.

Dabei weiß ich aber gar nicht mehr, wann ich PS Plus tatsächlich zum letzten Mal privat genutzt habe. Natürlich nützt es mir hier und da für die Arbeit, aber wann habe ich mir zuletzt einen Titel aus der Spielebibliothek gezogen, um ihn dann auch zu zocken? Ich kann es nicht sagen.

Das liegt vermutlich nicht zuletzt daran, dass sich 2023 bislang als großartiges Gaming-Jahr entpuppt hat, in dem ich kaum mit den neuen Releases hinterher komme. Und anders als im Game Pass landen diese nur äußerst selten bei PS Plus – First Party-Spiele kommen überhaupt nicht direkt zum Launch in den Service.

Da bleibt mir nicht viel Zeit für den Backlog oder um Spiele bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu zocken, ehe sie aus dem Abo fliegen.

Vielmehr schnappe ich mir einfach pflichtbewusst jeden Monat die Essential-Spiele und vergesse dann wieder für die nächsten dreißig Tage, dass mein Abo existiert. Da ich inzwischen primär Singleplayer-Titel zocke, brauche ich auch den Multiplayer-Zugang so gut wie nie.

PS Plus ist damit für mich längst zu einem reinen Kostenpunkt mutiert, der im Hintergrund nahezu ungenutzt mitläuft.

Der Preisanstieg kommt mir hier also tatsächlich auf gewisse Art zugute. Immerhin habe ich dank der Ankündigung endlich mal wieder darüber nachgedacht, ob ich PS Plus eigentlich brauche, statt das Abo einfach in jedem Jahr stumpf zu verlängern. Und die Antwort ist zumindest aktuell ein klares “Nein.”

Eleen Reinke

Mein derzeitiges Abo läuft zwar noch bis zum nächsten Jahr, dann werde ich aber noch einmal ganz genau überlegen, wie es weitergeht – ob ich wieder runterstufe oder PS Plus vielleicht sogar komplett absetze. Ist die Antwort dann noch immer “nein”, wird es wohl so kommen.

Das heißt natürlich nicht, dass ich mir PS Plus in Zukunft nicht irgendwann wieder holen werde. Spätestens wenn ein Monster Hunter World-Nachfolger kommt, werden ich und meine Koop-Partnerin wieder vor den Konsolen kleben, um zusammen Monster zu jagen. Aber zumindest kann ich mir das Abo dann gezielt nach Bedarf holen, statt PS Plus einfach passiv mitlaufen zu lassen.