PS Plus Premium: Nach diesen 5 versteckten Trials müsst ihr extra suchen

Wer PS Plus Premium abonniert, kann unter anderem auch diverse Spiele gratis ausprobieren, ohne sie kaufen zu müssen. Die Game Trials umfassen echte Hits und Blockbuster wie zum Beispiel Horizon Forbidden West oder Cyberpunk 2077. Teilweise könnt ihr die Spiele sogar mehrere Stunden lang antesten. Allerdings finden sich nicht alle enthaltenen Titel auf den ersten Blick, einige bleiben versteckt.

PS Plus Premium hat nicht 20, sondern 25 Trials und so könnt ihr sie spielen

Worum geht's hier? Sony hat PS Plus vor einer Weile neu aufgestellt und in verschiedene Abstufungen unterteilt. PS Plus Premium ist die umfangreichste davon und lässt euch nicht nur diese PS1-, PS2-, PSP-, PS3-, PS4- und PS5-Spiele zocken, sondern mit den Trials auch noch einige Titel ausprobieren, die nicht im Katalog enthalten sind.

Eine Liste der enthaltenen Trials findet ihr hier:

PS Plus Premium versteckt Trials: Einige im Angebot enthaltene Spiele findet ihr allerdings nicht ohne Weiteres auf der Übersichtsseite. Sie tauchen in der von Sony offenbar nicht aktuell gehaltenen Liste nicht alle auf. Das heißt, dass einige Spiele zwar gratis angespielt werden können, ihr aber erstmal wissen müsst, welche das sind – und wie ihr da ran kommt.

Das sind die versteckten Spiele:

So funktioniert's: Um die hier aufgeführten Spiele im Rahmen der PS Plus Premium-Trials testen zu können, müsst ihr sie umständlicherweise erst einmal über den PSN Store suchen. Was natürlich nur geht, wenn ihr wisst, wonach ihr suchen müsst. Aber habt ihr das Spiel dann gefunden, sollte die entsprechende Option zum Ausprobieren verfügbar sein.

Das erinnert leider frappierend an eine sehr ähnliche Problematik mit den PS Plus-Spielen, die eigentlich im Rahmen von PS Plus Extra oder Premium ohne Zusatzkosten gespielt werden können. Auch hier werden manche kostenlose PS Plus-Titel versteckt.

Wieso das so ist, weiß wohl nur Sony. Es wirkt wirklich ziemlich verwunderlich, dass die Übersichtsseiten nicht stimmen. Zumindest scheinen auch hier auf der offiziellen Seite einige Spiele zu fehlen.

Welches der Spiele probiert ihr als erstes aus und warum ist es das unfassbar gute Rollerdrome?