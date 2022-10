PS Plus Premium: Alle Testversionen, die ihr aktuell zocken könnt

Neben der Bibliothek mit Spielen, die ihr mit PS Plus Premium komplett zocken könnt, sind in dieser Abo-Stufe auch noch Testversionen enthalten. Diese "Trial"-Versionen erlauben euch, verschiedene Titel anzuspielen, was euch dabei helfen kann, zu entscheiden, ob es sich lohnt, die Spiele zu kaufen. Wir listen alle Titel und Highlights für euch auf, die im Oktober verfügbar sind.

PlayStation Plus Trials - Alle aktuellen Testversionen

Hier bekommt ihr einen Überblick über alle Spiele, die ihr aktuell mit PS Plus Premium ausprobieren könnt (via Reddit). Darunter sind große Blockbuster, aber auch einige kleine Titel, denen ihr in der Testversion mal eine Chance geben könnt.

Horizon Forbidden West

Cyberpunk 2077

MLB The Show 22

ELEX 2

Farming Simulator 22

MotoGP 22

OlliOlli World

Tiny Tina's Wonderlands

Biomutant

LEGO CITY Undercover

The Cruel King and the Great Hero

MX vs ATV Legends

Crusader Kings 3

SpellForce 3 Reforced

Steelrising

Hot Wheels Unleashed

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

WWE 2K22

Soulhackers 2

Phoenix Point

Rollerdome

Die Highlights

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West ist Aloys zweites Abenteuer in einer von Maschinen bevölkerten Endzeitwelt. Während die Heldin im ersten Teil der Reihe das Rätsel ihrer Existenz gelöst und die Welt vor einer weiteren Katastrophe bewahrt hat, muss sie auch in der Fortsetzung wieder der Menschheit zur Hilfe eilen.

Dabei ist der Bogen Aloys wichtigste Waffe im Kampf gegen die Robo-Tiere, deren Schwachstellen sie zunächst ausfindig machen und für sich nutzen muss. In der offenen und abwechslungsreichen Spielwelt trifft die Kriegerin auf alte Bekannte, lernt aber auch neue Freund*innen sowie Feinde kennen.

Cyberpunk 2077

In Cyberpunk 2077 ist der Name Programm. Das zuletzte erschienene Rollenspiel des Witcher-Studios CD Projekt Red schickt euch dieses Mal nicht in eine düstere Fantasy-, sondern in eine heruntergekommene Zukunftswelt.

Ihr zieht mit einem selbst erstellen Charakter nach Night City los und gestaltet den Verlauf der Story mit, in der Keanu Reeves einen Schlüsselcharakter spielt.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uncharted: Legacy of Thieves Collection enthält die zwei Spiele Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: Lost Legacy in überarbeiteten Versionen. Während ihr bei Ersterem ganz klassisch in die Rolle des Abenteurers Nathan Drake schlüpft, übernehmt ihr in Letzerem die Rolle seiner Kollegin Chloe Frazer. Bei beiden Spielen stehen gefährliche Schatzsuchen im Mittelpunkt und entführen euch zu spannenden Settings.

Werdet ihr das Angebot nutzen? Welches der Spiel wollt ihr vor dem Verkauf erst mal ausprobieren?