PS Plus: Diese PS1/PS2/PS3-Klassiker samt Verbesserungen stecken im Premium-Abo

Sony hat in einem Blogpost die ersten Spiele für das kommende PS Plus Premium-Abo vorgestellt. Dazu zählen auch viele Klassiker von der PS1 und PS2, aber auch Titel, die wir von der PSP und PS3 kennen. Einige Spiele profitieren dabei sogar von technischen Verbesserungen.

Wer kann auf den Klassikerkatalog zugreifen? Alle mit einem PS Plus Premium-Abonnement können die Klassiker von der PS1, PS2, PS3 und PSP spielen.

Wichtiger Hinweis: Bei den folgenden Titeln handelt es sich um einen ersten Auszug, der zum Start der neuen PS Plus-Abos zur Verfügung steht. Die Liste ist demnach nicht final. In Zukunft werden außerdem Spiele hinzugefügt und wieder entfernt, wobei das bei den Klassikern mit Blick auf PS Now weniger der Fall sein dürfte.

Klassikerkatalog: PS1, PS2 und PSP

Zum Klassikerkatalog zählen PS1-, PS2- und PSP-Spiele, von denen einige als Remaster vorhanden sind. Ein Teil dieser Spiele wurde zudem überarbeitet und können folgende Verbesserungen bieten:

verbesserte Bildfrequenz

höhere Auflösung

Rückspulfunktion

freie Speicherfunktion

neue Benutzeroberfläche mit Menüs (nur ausgewählte Klassiker der PS1 und PSP)

Ihr besitzt bereits die digitale Version eines PS1- oder PSP-Klassikers? Dann müsst ihr keine Extrakäufe tätigen oder euch bei PS Plus anmelden, um diese samt den Verbesserungen zu spielen. Stattdessen könnt ihr ausgewählte Klassiker kostenlos im PS Store herunterladen.

PlayStation 1 und PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, Erste PlayStation

Everybody’s Golf | Japan Studio, Erste PlayStation

Kurushi | Japan Studio, Erste PlayStation

Jumping Flash! | Japan Studio, Erste PlayStation

Syphon Filter | Bend Studio, Erste PlayStation

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Third Party-Entwickler

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Erste PlayStation

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Erste PlayStation

Worms World Party | Team 17, Erste PlayStation

Worms Armageddon | Team17, Erste PlayStation

PlayStation 2

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Chronicle | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Everybody’s Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3 | Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Forbidden Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Was die neuen PS Plus-Tarife noch so zu bieten haben, könnt ihr in unserer Übersicht zum Aboservice nachlesen:

Originale PS3-Spiele

Mit PS Plus Premium können wir auch auf einige PS3-Klassiker zugreifen. Der Nachteil hier: Wir können sie nicht herunterladen, sondern müssen sie streamen, wofür eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/s nötig ist (15 Mbit/s für 1080p). Außerdem handelt sich bei allen Titeln um die Originalversion, sie wurden also nicht überarbeitet.

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Demon’s Souls | From Software, PS3

echochrome | Japan Studio, PS3

Everybody’s Golf: World Tour | Japan Studio, PS3

Everybody’s Golf 6 | Japan Studio, PS3

Ico | Japan Studio, PS3

Infamous | Sucker Punch, PS3

Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

Puppeteer | Japan Studio, PS3

rain | Japan Studio, PS3

Ratchet & Clank: Quest for Booty | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

Super Stardust HD | Housemarque, PS3

Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Third Party-Entwickler

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

F.E.A.R. | WB Games, PS3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

