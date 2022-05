PS Plus Premium: Für gestreamte Spiele bekommt ihr noch immer keine DLCs

Ab dem 22. Juni stehen euch mit dem Aboservice PS Plus drei Modelle zur Verfügung: Essential, Extra und Premium. Mit der Premium-Option steht euch neben anderen Vorteilen auch ein Katalog an PS3-Spielen zur Verfügung. Diesen könnt ihr aber nur streamen und das bedeutet: DLCs sind nicht verfügbar.

Keine DLCs für PS3-Spiele

Darum geht es: Wie VGC berichtet, hat Sony bestätigt, dass für PS Plus Premium dasselbe gilt wie schon bei PS Now: Bei den gestreamten Titeln sind keine DLCs enthalten. Für die PS3-Bibliothek bedeutet das, dass leider keine Erweiterungen verfügbar sind, da diese Spiele ausschließlich gestreamt, nicht runtergeladen werden können. Die DLCs könnt ihr auch im Store nicht kaufen.

Nur bei PS3-Titeln kommt ihr generell gar nicht an DLCs: Wie VGC erklärt, gilt die Aussage "keine Erweiterungen" generell für alles, was ihr mit PS Plus Premium streamt, aber ihr habt bei PS4-Spielen auch die Möglichkeit, die Titel stattdessen herunterzuladen. Diese können dann auch DLCs unterstützen. In manchen Fällen ist eine Complete Edition in Premium enthalten, in anderen nur das Basis-Spiel. Die Erweiterungen müsst ihr dann dazu kaufen.

Hier findet ihr weitere News zum neuen PS Plus:

In Premium enthaltene PS3-Titel

Da PS Plus in einigen asiatischen Ländern bereits gestartet ist, kennen wir auch schon einen Teil des Lineups der Spielebibliothek. Zwar fehlen dort die PS3-Spiele (da Cloud-Streaming in einigen Ländern nicht angeboten wird), dennoch hat Sony bereits mehrere PS3-Titel bestätigt, auf die wir uns ab nächsten Monat mit einem Premium-Abo freuen können.

Hier geht es zu unserer Liste aller für Premium bestätigten Spiele:

112 6 Mehr zum Thema PS Plus Premium: Alle bisher bekannten Spiele

Bei den gestreamten Spielen müsst ihr dann auf ganz verschiedene Zusatz-Inhalte verzichten. Die Liste reicht dabei von rein kosmetischen Erweiterungen, über Maps, beziehungsweise Strecken bei Rennspielen und Modi, bis hin zu kompletten weiteren Episoden.

Findet ihr es schade, dass die DLCs der Titel nicht zugänglich sind oder reichen euch die Hauptspiele?