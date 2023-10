PS Plus Premium hat klammheimlich eine neue Komfort-Funktion bekommen, die euch lästige Sucherei erspart

Ab jetzt könnt ihr leichter sehen, welche PS Plus-Spiele ihr auch streamen könnt.

Seit ein paar Tagen gibt es das neue Cloud Streaming-Feature bei PS Plus Premium. Zuvor konntet ihr nur PS3- und PS4-Spiele ohne Download zocken, jetzt ist das auch bei PS5-Titeln möglich und das auch noch in ziemlich guter Qualität.

Um euch die Übersichtlichkeit hier ein wenig einfacher zu machen, hat Sony mit dem Update auch ein neues Symbol in die Nutzeroberfläche der PS5 geschummelt, dass euch jetzt auf einen Blick sehen lässt, ob ihr die Titel aus eurer Bibliothek auch streamen könnt.

Neues PS5-Symbol zeigt euch Spiele an, die ihr streamen könnt

Das neue Symbol kam ganz klammheimlich mit dem Cloud Streaming-Upgrade auf die PS5 und zeigt eine Wolke samt PS Plus-Logo. Es wird euch nur bei Spielen angezeigt, die ihr auch streamen könnt und ist ziemlich unauffällig:

Das mittlere Logo neben dem Spieletitel zeigt an, dass ihr ihn auch streamen könnt.

Dabei wird es nicht nur bei euren Spielen auf dem Home Screen angezeigt, sondern auch Titeln in eurer Spielebibliothek. Per Knopfdruck auf die Options-Taste könnt ihr dann direkt mit dem Streaming der entsprechenden Titel beginnen – solange ihr natürlich ein PS Plus Premium-Abo habt.

Cloud Streaming ist jetzt nicht nur dank der PS5-Titel um einiges attraktiver geworden, auch die Qualität übertrifft etwa den vergleichbaren Xbox-Service:

Mehr zum Thema Bald ist es soweit: Dank PS Plus Premium bekommt die PS5 eine Neuerung, die es vorher auf noch keiner Konsole gab von Chris Werian

Das ist zwar nur ein kleines Update, aber trotzdem eine sehr willkommene Quality-of-Life-Verbesserung, die euch unnötige Sucherei im PS Plus-Tab erspart. Die Option soll außerdem auch für Demos funktionieren.

0:30 Mit PS Plus Premium könnt ihr bald auch PS5-Spiele streamen

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Und falls ihr gar kein aktives PlayStation Plus-Abo besitzt, euch aber für die Bonus-Spiele interessiert: Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Nutzt ihr Cloud Streaming auf der PS5 und fehlen euch dabei noch Features?