PS Plus: Sony hat das nervigste Feature ever jetzt wohl endgültig gekillt

Womöglich gibt es in Zukunft keine E-Mails mehr für erworbene PS Plus Essential-Spiele.

Habt ihr diesen Monat schon euer E-Mail-Postfach gecheckt? Dann dürfte euch aufgefallen sein, dass ihr im April keine Benachrichtigungen für den Kauf im PS Store bekommen habt, nachdem ihr die monatlichen PS Plus Essential-Spiele heruntergeladen habt. In den sozialen Medien diskutieren PlayStation-Fans nun, was dahinterstecken könnte.

Sony schafft Mails mit Quittungen ab

Wie mehrere User auf Reddit bestätigen, gibt es keine Quittungen mehr dafür, dass sie die PS Plus Essential-Spiele heruntergeladen haben. Zuvor gab es jeden Monat für jedes gesicherte Spiel eine Mail, in der sich Sony für den Einkauf bedankt.

Das Ganze war insofern skurril, dass die Spiele neben den monatlichen Gebühren für das Abo keinen einzigen Cent gekostet haben. Somit wurde das E-Mail-Postfach unnötig zugemüllt.

Es ist unklar, ob es sich in diesem Monat einfach nur um einen Fehler handelt oder Sony die Funktion bewusst für die Zukunft aufgeschaltet hat. Erst mit den kommenden Gratis-Titeln wird sich zeigen, ob die Funktion dauerhaft deaktiviert wurde.

Die PS Plus-Spiele für April 2023 findet ihr hier:

Community macht sich Sorgen

Es gibt nicht nur für PS Plus-Titel eine Quittung, sondern auch für andere Gratis-Inhalte. Für den PS Plus-Titel Sackboy: A Big Adventure gibt es beispielsweise über 40 Gratis-DLCs, die ihr einzeln über den PS Store herunterladen könnt. Für jedes dieser Kostümpakete gibt es einen Kaufbeleg, weil ihr die Kostüme auch nach dem Ablauf eures PS Plus-Abos besitzt.

Einige User nun die Befürchtung, dass Sony die Quittungen nun weglässt, weil das Unternehmen einige Titel aus PS Plus entfernen will und sie somit keinen Zugriff mehr auf die Spiele hätten. Die Spieler*innen hätten durch den fehlenden Kaufbeleg keinen Beweis mehr, dass sie die Titel erworben haben.

Alle weiteren Infos hierzu hat euch unser Redakteur Chris zusammengefasst:

Bei PS Plus Essential erwerbt ihr nämlich die Nutzungslizenz in eurer persönlichen Bibliothek. Die Community wünscht sich deshalb, zumindest für die PS Plus Essential-Spiele solch einen Beleg zu erhalten. Für PS Plus Extra- und PS Plus Premium-Titel seien die Mails unnötig, da hier sowieso monatlich Spiele aus dem Abo fliegen.

Wie ist eure Meinungen zu den Quittungen: Lästig oder hilfreich?