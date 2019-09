Alle PS Plus-User kriegen nun wieder Rabatt auf PS4-Controller

Ihr seid PS Plus-User und wollt euch im Rahmen des PS Plus Rewards-Programms einen Rabatt-Gutschein für einen Dualshock 4-Controller sowie ein Gratis-Müsli holen? Das könnt ihr jetzt wieder uneingeschränkt machen. Anfang des Monats kam bei unseren Usern nämlich der Verdacht auf, dass die Rabatt-Gutscheine des Programms nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sind. Dem ist aber nicht so.

Das sind die PS Plus-Rewards im September

Was sind PS Plus Rewards? Dahinter verbirgt sich ein noch recht junges Belohungssystem für PS Plus-Mitglieder, das monatlich mit wechselnden Rabatten unterschiedlicher Marken winkt. Im September gibt es diese Rewards:

McFit - 3 Monate Training für einen Euro

25% Rabatt auf American Tourister (Reise-Utensilien)

15% Rabatt auf PS4-Controller bei Müller

mymuesli - "Gratis" Surprise-Müsli (Gratis bedeutet hier: nur Online einlösbar bis 10.10.2019 bei einem Mindestbestellwert 8,00 Euro)

Wie sichere ich mir die Rewards? Um diese Rabatte in Anspruch zu nehmen, müsst ihr einfach die offizielle PlayStation-Seite besuchen und euch dort mit eurer PSN-ID einloggen.

Doch nicht jeder PS Plus-User konnte im September Rabatte in Anspruch nehmen.

PS Plus Rewards sind nicht limitiert

Was war passiert? Als wir Anfang des Monats über die neuen September-Rabatte des PS Plus Rewards-Programms berichteten, erhielten wir kurz darauf eine Nachricht eines GamePro-Users. Der wies uns daraufhin, dass die Rewards, die er über die offizielle Website nutzen wollte, schon vergriffen seien. Speziell ging es dabei um den Gutschein für den PS4-Controller sowie um das Gratis-Müsli.

Daraufhin probierten wir es mit unserer PSN-ID über die offizielle PlayStation-Website selbst aus, uns den Rabattgutschein sowie das Gratis-Müsli zu sichern. Wir erhielten dieselbe Benachrichtigung: nicht mehr verfügbar!

Sind PS Plus Rewards also limitiert? Nein sind sie nicht. Mittlerweile hat sich die Sache nämlich geklärt. Schuld war offenbar ein technischer Fehler, der jetzt behoben wurde. Jetzt könnt ihr euch entsprechende Rabatte wieder unter den Nagel reißen.

Was gibt's im September noch bei PS Plus?

Die monatlichen Spiele natürlich! Diesmal haben es zwei Blockbuster ins Programm geschafft, was bei vielen Mitgliedern von Sonys kostenpflichtigen Service auf Begeisterung stieß.

Die PS Plus-Spiele im September 2019 könnt ihr euch jetzt aus dem PS Store laden.

Nehmt ihr PS Plus Rewards in Anspruch?