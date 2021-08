Die offizielle Enthüllung der PS Plus-Spiele des Monats September 2021 erfolgt diesen Mittwoch. Kurz vor der Bekanntgabe teilen die Mitglieder der Community wie gewohnt ihre Wünsche und Vermutungen für das neue Lineup im PS Plus-Subreddit.



Dabei ist natürlich auch die GamePro-Community gefragt: Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch diesmal?

Das am stärksten vermutete Spiel: Uncharted The Lost Legacy

Uncharted: The Lost Legacy gehört wohl zu den am meisten geäußerten PS Plus-Wünschen überhaupt, und dieser Wunsch kommt nicht von ungefähr: Nachdem bereits sowohl Uncharted 4 als auch die Nathan Drake Collection im Rahmen von PS Plus zum Download angeboten wurden, vermuten die meisten Fans, dass auch früher oder später das Abenteuer von Chloe und Nadine nachrücken wird.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer zu The Lost Legacy:

Weitere Wünsche und Vermutungen der Community:

Ebenfalls oft genannt: F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch: Das Metroidvania erscheint am 7. September 2021 unter anderem für die PS5. Bei dem 7. September handelt es sich außerdem um das Veröffentlichungsdatum der PS Plus-Spiele des September-Aufgebots, weshalb viele Mitglieder der Community nun vermuten, dass die PS5-Version von F.I.S.T direkt mit dem neuen Lineup veröffentlicht wird.

Jedoch hat das Entwicklerteam dieses Gerücht bereits auf dem offiziellen Discord-Server (via Reddit) dementiert: F.I.S.T. erscheint am 7. September nicht als Teil von PS Plus.

Hinweis: Bei den oben genannten Spielen handelt es sich lediglich um Wünsche und Vermutungen der Community. Die offizielle Bekanntgabe der PS Plus-Spiele erfolgt erst am Mittwoch.

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele des Monats September 2021 enthüllt?

Voraussichtlicher Enthüllungstermin: 1. September (Mittwoch)

(Mittwoch) Voraussichtliche Uhrzeit: um 17:30 Uhr (deutsche Zeit)

(deutsche Zeit) Freischaltung der PS Plus-Spiele: 7. September (Dienstag)

Seid ihr Mitglied des kostenpflichtigen Service, könnt ihr euch die Titel dann ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Ihr seid kein Mitglied? In unserem großen GamePro-FAQ beantworten wir alle Fragen zu PS Plus.

Gibt es schon Gerüchte zum September-Spielen von PS Plus?

Ja: Vor einigen Tagen tauchte der Hinweis auf, dass Tony Hawk's Pro Skater 1+2 möglicherweise ins PS Plus-Lineup rutschen könnte.

Grund für die Annahme ist ein Fehler im PS Store: Mehrere Spieler*innen berichteten auf Twitter, dass THPS 1+2 als kostenlos angezeigt wurde, nachdem sie das Spiel in den Einkaufswagen des PS Stores gelegt haben. Zusätzlich dazu wurde neben dem Spieletitel das PS Plus-Logo angezeigt.

Hierbei könnte es sich um einen technischen Fehler im PS Store gehandelt haben. Aber auch ein Fake ist möglich, denn die Authentizität des geteilten Screenshots dazu lässt sich nicht verifizieren.

Ebenso gab es den angeblichen Leak des gesamten PS Plus-Lineups für den September auf OZBargain zu finden - aber auch hier gilt: Es bleibt nur ein Gerücht.

Somit müssen wir die offizielle Enthüllung der PS Plus-Spiele durch Sony abwarten, die am Mittwoch über die Bühne geht.

Was sind eure Wünsche fürs nächste PS Plus-Lineup?