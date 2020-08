PS Plus: Sony verschenkt Abo-Rabatte an PlayStation-User

Wie es aussieht, hat Sony aktuell ein wenig die Spendierhosen an. Nachdem der PlayStation-Hersteller kürzlich erst zum 10. Jubiläum von PS Plus an einige Spieler*innen Gratis-Guthaben verschenkt hat, könnten jetzt Rabatte für PS Plus-Mitgliedschaften in euren Benachrichtigungen liegen (via Reddit).

PS Plus-Rabatt per Benachrichtigung

Den Berichten nach, verschenkt Sony aktuell Rabatte auf PS Plus-Mitgliedschaften mit drei oder zwölf Monaten Laufzeit. Sony scheint die Rabatte, die bis zum 9. August 2020 gültig sind, nur über Benachrichtigungen an die PlayStation-Accounts zu senden. Außerdem lassen die (bisher) wenigen Berichte vermuten, dass die Rabatte recht sparsam und vermutlich zufällig verteilt werden. Die Nachricht selbst soll von PlayStation direkt stammen.

Rabatt-Aktion zum Jubiläum? Ob es sich dabei um eine offizielle Rabatt-Aktion anlässlich des 10. PS Plus-Jubiläums handelt, ist noch unklar. Wir werden uns bei Sony erkundigen, was es mit den Rabatten auf sich hat. Sobald wir eine Antwort erhalten haben, werden wir es euch in diesem Artikel wissen lassen.

Was ist PS Plus? Der Abo-Dienst bietet einige Vorteile und Funktionen für das Spielerlebnis auf der PlayStation. Zum einen bekommen PS Plus-Mitglieder jeden Monat Spiele geschenkt (z.B. aktuell im August Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered & Fall Guys: Ultimate Knockout) und exklusive Rabatte im PlayStation Store. Zum anderen ermöglicht es Online-Multiplayer und das Speichern von Spielständen in der Cloud. Mehr zum Dienst findet ihr hier:

3 0 Mehr zum Thema PS Plus - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

Falls ihr noch kein PS Plus-Abo habt, aber bereits mit dem Gedanken spielt, wäre das eine gute Möglichkeit - sofern ihr den Rabatt erhaltet. Schaut also am besten in euren Benachrichtigungen auf der PS4 nach.

Was haltet ihr von der Aktion? Gehört ihr zu den wenigen Usern, die die Rabatte gesendet bekommen haben?