Diese PS4/PS5-Spiele kaufen Sparfüchse absichtlich nicht - weil sie glauben, dass sie bald bei PS Plus landen

PS Plus-Mitglieder weigern sich bestimmte Titel zu kaufen, weil sie glauben, sie könnten im Lineup landen.

In der PlayStation Plus-Community hält sich seit Jahren ein Witz, der mit nahezu jeder Ankündigung wieder ausgegraben wird: "Ich habe ein Spiel vor Kurzem in einem aktuellen PlayStation Sale gekauft, war ja klar, dass es jetzt Teil von PS Plus ist!".

Damit hält sich bis heute der "Glauben" in der Community, dass bestimmte Spiele für PS4 oder PS5, auf die es gerade einen Rabatt gibt, irgendwann ganz sicher bei PS Plus landen.

Natürlich handelt es sich hierbei nicht um ein festgeschriebenes Gesetz, sondern vielmehr um eine Beobachtung, die mittlerweile zum Meme geworden ist. Das mag zuweilen zwar bereits vorgekommen sein, ist aber nicht die Regel.

Diese Spiele kaufen PS Plus-User absichtlich nicht!

Im PlayStation Plus-Reddit hält sich besagtes Meme hartnäckig und wir immer mal wieder zitiert. Ein aktueller Top-Thread stellt beispielsweise folgende Frage: "Welches Spiel wollt ihr partout nicht kaufen, weil ihr denkt, dass es früher oder später teil von PS Plus wird?".

In den Kommentaren werden unter anderem folgende Spiele genannt:

Sifu

Final Fantasy 7: Crisis Core

Forspoken

Immortals of Aveum

Atomic Hearts

The Last of Us Part 1

Sekiro: Shadows Die Twice

Dass die Spiele aus der Liste irgendwann bei PlayStation Plus landen, ist sogar sehr gut möglich, aber natürlich nicht offiziell bestätigt. Letztendlich handelt es sich hier um reine Spekulation seitens Spielerinnen und Spieler.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele im Januar angekündigt?

Die nächste Ladung Bonus-Titel für die beiden höheren Abostufen (Extra und Premium) kündigt Sony am 10. Januar 2024 an, am 16. Januar werden diese dann im PlayStation Store freigeschaltet.

Bis dahin könnt ihr euch die Essential-Spiele des Januar 2024-Aufgebots herunterladen, wenn ihr es ohnehin nicht schon getan habt: Alle Essential-Spiele des aktuellen Monats listen wir hier für euch auf:

Ergeht es euch ähnlich wie den Spieler*innen aus dem PS Plus-Subreddit? Habt ihr Titel, von denen ihr glaub, dass sie irgendwann Teil des Service werden und deshalb nicht kauft?