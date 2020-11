PS Plus: Schnappt euch die aktuellen Gratis-Spiele, bevor sie weg sind

In dieser Woche erscheinen neue neuen PS Plus-Spiele des November 2020-Aufgebots. Damit bleibt euch nicht mehr viel Zeit, euch die Titel des Monats Oktober 2020 herunterzulade.

Wann erscheinen die PS Plus-Spiele des November 2020-Lineups im PS Store?

Datum: Dienstag, 3. November

Dienstag, 3. November Uhrzeit: voraussichtlich mittags, gegen 12 Uhr

voraussichtlich mittags, gegen 12 Uhr Wo? Die Titel können dann aus dem PS Store heruntergeladen werden

Eine konkrete Uhrzeit für die Freischaltung der PS Plus-Spiele im November 2020 ist nicht bekannt, in der Vergangenheit wurden die Titel im PlayStation Store aber stets um die Mittagszeit herum ausgetauscht. GamePro.de gibt euch dann wie immer pünktlich Bescheid.

Diese PlayStation Plus-Spiele verschwinden demnächst

Ladet euch schnell noch die PS Plus-Spiele des Oktober 2020-Aufgebots: Bis Dienstag, den 3. November 2020, habt ihr also noch Zeit, euch folgende Titel für die PS4 herunterzuladen:

Lohnen sich die PS Plus-Games im Oktober 2020? Das fassen wir in einem separaten GamePro-Artikel zusammen. Hier stellen wir euch Vampyr und Need for Speed Payback mit Pro und Contra vor:

Welche PS Plus-Spiele gibt es im November 2020?

Im November erhalten alle Abonennt*innen des kostenpflichtigen Service drei reguläre Gratis-Spiele, darunter zwei PS4-Titel und ein Spiel für PS5:

Für wen lohnen sich die PS Plus-Games im November2020? Alle drei PS Plus-Games nehmen wir in einem umfangreichen GamePro-Artikel unter die Lupe:

Zudem können all diejenigen, die sich eine PS5 kaufen, auf die PS Plus Collection zugreifen. Das neu eingeführte Bonus-Programm enthält 20 PS4-Spiele, die ihr direkt zum Launch der PS5 auf der Next Gen-Konsole spielen könnt.

Lohnt sich ein PlayStation Plus-Abo?

In unserem umfangreichen FAQ stellen wir euch alle Preise und Vorteile des PlayStation Plus-Service genauer vor.