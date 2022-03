PS Plus-Umfrage: Welche Abo-Variante werdet ihr nutzen?

PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium, so lauten die drei Abo-Varianten, die ihr künftig mit einer PS4 oder PS5 abschließen könnt. Doch für welches Tier, für welchen Rang werdet ihr euch künftig entscheiden? In unserer GamePro-Umfrage wollen wir das herausfinden und würden uns riesig freuen, wenn ihr eure Entscheidung in den Kommentaren begründet.

Das bieten PS Plus Essential, Extra und Premium

Damit ihr aber auf dem neusten Stand seid, hier nochmal in kompakter Form alle Inhalte der einzelnen Varianten:

PS Plus Essential

3 monatliche "Gratis"-Spiele: 2x PS4, 1x PS5

Online-Multiplayer

Exklusive Rabatte

Cloud-Speicher

PS Plus Collection (auf PS5)

Monatlich 3 Monate 12 Monate 8,99 Euro 24,99 Euro 59,99 Euro

PS Plus Extra

Alle Essential-Vorteile

Katalog aus 400 PS4- und PS5-Spielen

Monatlich 3 Monate 12 Monate 13,99 Euro 39,99 Euro 99,99 Euro

PS Plus Premium

Alle Essential-Vorteile

Katalog aus PS4- und PS5-Spielen

Katalog aus PS1-, PS2- und PSP-Spielen

Katalog aus PS3-Spielen via Cloud-Streaming

PlayStation-Bibliothek via Cloud-Streaming

Probeversionen von AAA-Spielen

Monatlich 3 Monate 12 Monate 16,99 Euro 49,99 Euro 119,99 Euro

Welche Abo-Variante werdet ihr nutzen?

Bleibt ihr beim Standard-Abo, wählt Essential? Oder interessieren euch unter anderem die Spiele-Bibliotheken, mit denen ihr zum Release des Service Zugriff auf entweder 400 Spiele (PS Plus Extra) oder 740 Spiele (PS Plus Premium) bekommt?

Wie gewohnt werden wir die Umfrage in den kommenden Tagen samt eurer Kommentare auswerten und sind schon sehr gespannt, wie viele aus der GamePro-Community das Angebot von Extra und Premium nutzen werden.

