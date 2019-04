PS Plus - Bekommen Abonnenten bald mehr für ihr Geld?

Seit März diesen Jahres beinhalten die "Gratis-Spiele" für den Abo-Service PS Plus ausschließlich Spiele der aktuellen Konsolengeneration. Zuvor wurden allmonatlich auch Titel der PS3 und der PS Vita mit aufgenommen. Um den Wegfall zu kompensieren, könnte es schon bald ein neues Feature für Mitglieder geben, das bereits in mehreren Ländern gestartet ist. Die Rede ist von einem Belohnungsprogramm namens PS Plus Rewards.

Belohnungs-Programm für PS Plus

Auf der Facebook-Seite von PlayStation Ungarn ist vor wenigen Stunden eine Anzeige erschienen, die für Aufsehen sorgt. So soll PS Plus "noch besser" werden. Das soll nicht etwa durch eine größere Auswahl an monatlichen Spielen passieren, sondern durch ein Reward-System, das bereits in einigen Ländern Europas gestartet ist.

Das bietet das Reward-System? Das Feature ist eine Art Rabatt-Programm, das euch für ausgewählte Angebote Vergünstigungen bietet. Wie das Ganze aussieht, können wir beispielsweise im britischen PS Store sehen. Aktuell gibt es dort folgende Rabatte:

Sky Sports Week Pass

50% auf den NOW TV SKy Sports Day Pass

10% auf eine Puregym-Mitgliedschaft

20% im Adidas-Store

Die Angebote sind zeitlich begrenzt.

Ob es die ausgewählten Rabatte auch bald im deutschen PS Store für Abonnenten gibt, ist aktuell noch nicht klar. Wir haben bei Sony nachgefragt, Stand jetzt allerdings noch keine Antwort erhalten. Sollten wir neue Infos haben, werden wir die News updaten.

Wie gefällt euch solch ein Rabatt-System und welche Firmen sollten enthalten sein?