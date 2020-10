PS Plus - Weniger fürs gleiche Geld: Rewards-Programm eingestellt

Seit Juni 2019 haben Abonnent*innen von PS Plus jeden Monat Zugriff auf das Rewards-Programm. Hier bieten Firmen wie Nike, Sky und Happy Socks exklusive Rabatte für ihre Produkte an. Für den Oktober gab es diese Vergünstigungen bislang noch nicht, was verwunderte. Nun haben wir von Sony Deutschland die Gründe für die Abwesenheit der PS Plus Rewards erfahren: Das Bonus-Programm ist hierzulande fortan nicht mehr verfügbar. In anderen Ländern werden die Angebote hingegen fortgeführt, so der aktuelle Stand.

Gleichzeitig betonte Sony, dass andere Vorteile wie Exklusiv-Rabatte im PS Store, die monatlichen Gratis-Spiele, der Online-Multiplayer und die 100 GB an Cloud-Speicher weiterhin angeboten werden. Fest steht aber auch, dass das Abo durch den Wegfall an Wert verliert - zumindest auf der PS4. Für künftige Besitzer*innen der PlayStation 5 kommt durch die 18 Spiele starke PS Plus-Collection ein deutlicher Mehrwert hinzu.

Die PS Plus Rewards, ein ungeliebtes Thema

Die Rewards dienten Mitte 2019 mehr oder weniger als Ausgleich für die geringere monatliche Auswahl an Gratis-Spielen für PS Plus. Bot das Abo zuvor noch PS3-Spiele, wurden diese zukünftig gestrichen.

Das Bonus-Programm selbst enttäuschte speziell zu Beginn durch wenig lukrative Angebote und dem Fakt, dass die Rabatte meist nichts mit dem Thema Gaming gemein hatten. Ein günstiger Socken-Einkauf schön und gut, doch braucht es das in einem Gaming-Abo? Für viele Spieler*innen war die Ankündigung damals mehr ein verspäteter Aprilscherz. Die Meinung der GamePro-Redaktion und der Community könnt ihr hier nachlesen:

34 0 Mehr zum Thema Warum PS Plus Rewards bislang euch & uns enttäuscht

Die Frage wird jetzt sein, ob Sony den Wegfall speziell für PS4-Spieler*innen kompensiert, oder ob sonst alles beim Alten bleibt. Generell wird es spannend zu beobachten sein, wie sich im Zuge der Next-Gen das Abo-Modell möglicherweise verändert. Fest steht, dass zumindest zum Launch der PS5 der Preis nicht weiter angehoben wird.

Was sagt ihr zum Wegfall der PS Plus Rewards. Verschmerzbar oder doch eine unschöne Neuigkeit?