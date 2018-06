PS Store - Angebot der Woche vom 27. Juni bekannt, lohnt es sich?

Neben aktuellen Sales wie den Spielen für unter 15 Euro bietet uns ab jetzt das Angebot der Woche ein neues PS4-Spiel günstiger an. Diesmal dabei: Dragon Ball FighterZ, das Kampfspiel von Bandai Namco, das uns mit Son Goku und Co. in den Ring schickt.

Hier alle Editionen des Spiels, bei denen ihr gerade sparen könnt, in der Übersicht:

Angebot der Woche im PlayStation Store

Lohnt sich Dragon Ball FighterZ?

Dragon Ball FighterZ ist ein Beat 'em Up von Arc System Works und Bandai Namco, das eine Vielzahl von Charakteren des Dragon Ball-Universums vereint. Wir kämpfen in 2,5D durch einen Story-Modus sowie durch Online- und lokale Multiplayer-Matches. Das Spiel ist nicht nur für PS4, sondern auch für Xbox One, PC und ab September auch für Nintendo Switch erhältlich.

Das sind die Kern-Features:

10 Spielstunden lange Singleplayer-Kampagne

Online-Multiplayer und lokaler Multiplayer

separater Arcade-Modus

Mehr als 20 Charaktere (hier alle Charaktere in der Übersicht)

dynamisches Kampfsystem, das Einsteiger und Profis anspricht

Dragon Ball Fighter Z ist geeignet für euch, wenn ... ihr mit dem Dragon Ball Z-Anime bzw. mit den Mangas aufgewachsen seid und nun in Nostalgie schweben wollt. Als Fans von Goku und Co. werdet ihr euch an zahlreichen Anspielungen auf den Anime erfreuen, sogar originale Szenen aus der Serie findet ihr im Spiel.

Dragon Ball Fighter Z lohnt sich nicht für euch, wenn ... ihr nichts mit Dragon Ball anfangen könnt. FighterZ ist rein spielmechanisch zwar ein gelungenes Beat 'em Up, habt ihr keine Gefühle für Goku und Co. oder Anime im Allgemeinen, dann braucht ihr es gar nicht erst versuchen.

Dragon Ball FighterZ im Test

Warum das Spiel eine Klopperei der Extragüte ist

Dragon Ball FighterZ - Screenshots ansehen