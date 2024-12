Bis zu 95% Rabatt: Im PS Store bekommt ihr jetzt über 3.700 PS5/PS4-Spiele im Angebot - hier sind unsere 6 Highlights

Das sind die betsen Angebote im aktuellen PS Store-Sale.

Die allererste PlayStation wird morgen 30 Jahre alt. Das hat Sony sich zum Anlass genommen, um im PlayStation Store wieder einen neuen Sale zu starten, bei dem ihr Rabatte auf tausende Spiele, Bundles und DLCs bekommt.

Wir haben uns im Store einmal umgeschaut und euch einige der besten Deals rausgesucht. Hier sind 6 Highlights aus dem aktuellen PS Store Sale, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Angebotspreis: 21,24 Euro

21,24 Euro Normalpreis: 84,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent)

Hogwarts Legacy ist ein fantastisches Rollenspiel für alle Fans der Harry Potter-Reihe. Die Story dreht sich allerdings nicht um den Jungen, der überlebt hat, sondern ist viel früher angesiedelt. Wir spielen nämlich einen Schüler oder eine Schülerin der Zauberschule im 19. Jahrhundert.

Hier nehmen wir nicht nur am Unterricht teil, sondern erkunden auch das Schulgelände, sowie die offene Umgebung des Umlandes – wahlwiese auch mit dem Besen oder auf dem Rücken eines magischen Tierwesens.

Alles Wichtige zum Spiel erfahrt ihr im ausführlichen Test:

Persona 5

2:52 Persona 5 - E3-Trailer zum Anime-Rollenspiel

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Angebotspreis: 8,99 Euro

8,99 Euro Normalpreis: 59,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 85 Prozent)

Persona 5 ist der neueste Hauptableger der beliebten Reihe und lässt uns auch diesmal wieder eine Mischung aus Schulalltag und Fantasy-RPG mitsamt rundenbasiertem Kampfsystem erleben.

Als Joker, einem Mitglied der sogenannten Phantomdiebe, durchstreift ihr nachts Dungeons und fangt die titelgebenden Personas. Tagsüber geht ihr dagegen den alltäglichen Beschäftigungen eines Teenagers nach: Ihr geht zur Schule, trefft euch mit Freund*innen oder verdient euch ein bisschen Kleingeld mit Nebenjobs.

Die Persona-Reihe bietet dabei nicht nur interessante Charaktere und Storys, sondern auch ein hervorragendes Kampfsystem. Ein bisschen Zeit solltet ihr aber definitiv mitbringen: Ein Durchlauf kann uns gut und gerne mal 80 bis 100 Stunden beschäftigen.

Unravel 2

1:40 Unravel Two - Trailer von der E3 2018 zeigt Fortsetzung mit Koop-Modus

Genre: Plattformer

Plattformer Angebotspreis: 3,99 Euro

3,99 Euro Normalpreis: 19,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 80 Prozent)

Unravel 2 ist die Fortsetzung des ersten Teils um das kleine Wollmännchen Yarny. Im Nachfolger gibt es aber vor allem eine große Neuerung: Ihr könnt hier nämlich zu zweit im Couch-Koop spielen. Und das macht einen Großteil des Spaßes im 2D-Plattformer aus.

Ihr müsst nämlich zusammenarbeiten, um die verschiedenen Herausforderungen zu meistern und nutzt dabei den Faden, der eure beiden Yarnys miteinander verbindet. So könnt ihr es etwa als Lasso einsetzen, um Hindernisse zu überwinden oder zwischen zwei Ankern spannen, um ihn als Trampolin zu nutzen. Der Faden hat dabei nicht nur Vorteile, sondern auch Einschränkungen, denn er ist nicht unendlich lang.

Unravel 2 ist ein recht kompaktes Spiel, das aber für einige schöne Rätsel- und Hüpf-Abende vor dem Fernseher allemal gut ist!

Need for Speed Heat

10:17 Need for Speed Heat - Testvideo zum besten NfS seit langem

Genre: Rennspiel

Rennspiel Angebotspreis: 3,99 Euro

3,99 Euro Normalpreis: 79,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 95 Prozent)

Wer die Need for Speed-Reihe kennt und liebt, weiß bereits ziemlich genau, was uns hier erwartet: Nämlich jede Menge High-Speed-Rennen in schicken Karren. Wie der direkte Vorgänger Payback legt Need for Speed Heat erneut den Fokus auf eine Geschichte rund um Straßenrennen und der Auflehnung gegen die Obrigkeit.

Passend dazu gibt es diesmal aber zusätzlich wieder spannende Verfolgungsjagden mit der Polizei. Nachts können wir nämlich an illegalen Rennen teilnehmen, die uns dabei helfen, unseren Ruf zu steigern. Was wiederum die Teilnahme an größeren Rennen ermöglicht.

Warum NfS Heat zu einem der besten Ableger der Reihe gehört, könnt ihr im Test nachlesen:

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition

12:57 Kingdom Come: Deliverance - Testvideo: Open World mit Schneid und Kante

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Angebotspreis: 2,99 Euro

2,99 Euro Normalpreis: 29,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

Kurz vor dem Release des zweiten Teils im Februar lohnt sich dieser Deal besonders. Kingdom Come: Deliverance ist ein Singleplayer-Open-World-Rollenspiel mit Mittelalter-Setting. Und dieses Setting nimmt es wirklich ernst, hier gibt es nämlich keine Fantasy-Elemente, stattdessen will das Spiel ein glaubwürdiges Mittelalter-Erlebnis schaffen. Und ja, das heißt auch, dass wir essen, schlafen, Krankheiten und Verletzungen behandeln und sogar auf unsere Hygiene achten müssen.

Dafür bietet das Spiel aber auch eine lebendige Spielwelt, großartige Mittelalter-Atmosphäre und oft unterschiedliche Lösungswege für Probleme. Wir erleben die nicht-lineare Geschichte des einfachen Schmiede-Sohns Henry, der 1403 in die Thronstreitigkeiten des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation verwickelt wird.

Mehr zum Spiel gibt es im GamePro-Test:

Dead Space Digital Deluxe Edition

15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

Genre: Horror

Horror Angebotspreis: 22,49 Euro

22,49 Euro Normalpreis: 89,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent)

Die Dead Space-Reihe gehört zu den echten Klassikern des SciFi-Horrors. Die 2023 erschienene Neuauflage des ersten Teils schafft es ganz hervorragend, den drückenden Horror des Originals auf dem Raumschiff USG Ishimura einzufangen und das Spiel gleichzeitig in Sachen Gameplay und Grafik in die Neuzeit zu bringen.

Was genau das Remake so hervorragend macht, führen wir auch im Test genauer aus:

Als Weltraum-Ingenieur Isaac Clarke sollt ihr auf der USG Ishimura eigentlich nur Reparaturen durchführen. Was als Routine-Job beginnt, wird aber schnell zum Albtraum. Die Crew des Schiffs ist nämlich verschwunden, stattdessen wimmelt es vor bösartigen Monstern namens Nekromorphs.

Ganz wehrlos ist Isaac aber nicht, unter anderem steht ihm als Waffe nämlich auch diesmal wieder der Plasmacutter zur Verfügung, mit dem er gezielt Körperteile der Nekromorphs abtrennen kann.

Habt ihr noch weitere lohenswerte Deals im aktuellen Sale entdeckt? Teil sie gerne mit uns in den Kommentaren!