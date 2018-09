PS Store Angebote - Reduzierte PlayStation-Titel für unter 15€ (Advertorial)

Schnäppchenjäger haben wieder Grund zum Feiern. Sony setzt wieder einmal zum Preissturz auf einige große PlayStation-Titel an. Bis zum 20. September gibt es zahlreiche große und kleine Titel im PS Store für unter 15 € zu haben, die teilweise bis zu 88 Prozent heruntergesetzt sind. Wir haben uns die Top-Titel für euch herausgesucht.

Stöbert im Spiele-Katalog: PS4-Titel unter 15 Euro

Fifa 18 (12,99€ statt 49,99€)

Satte 74% spart ihr euch aktuell beim Kauf der Fußballsimulation Fifa 18 im PS Store. Für alle, die nicht mehr bis zum Release von Fifa 19 in wenigen Wochen warten können, ist das der ideale Zeitpunkt den grandiosen Vorgänger mitsamt des großen kostenlosen WM-Update "Fifa World Cup Russia" nachzuholen.

Vorsicht: Dieses Angebot endet am bereits am 13. September.

Fifa 18 im PS Store

Adrift (5,99€ statt 19,99€)

Im atmosphärischen Weltraumspaziergang Adrift schlüpft der Spieler in die Roller einer im Orbit einsam umherschwebenden Astronauten. Um in den kalten Weiten des Weltalls zu überleben, durchsucht ihr in der Egoperspektive die Überreste einer zerstörten Raumstation und sucht nach dem Grund der extraterrestrischen Katastrophe, die euch ereilt hat.

Adrift im PS Store

Life is Strange: Before the Storm (9,99€ statt 24,99€)

Der Nachfolger von Square Enix preisgekrönter Adventure-Reihe Life ist Strange erzählt die bewegende Vorgeschichte von Chloe Price und ihrer Freundin, etwa drei Jahre vor den Ereignissen des Hauptspiels. In der Deluxe Edition erhaltet ihr neben allen drei Episoden von Befor the Storm die Bonus-Episode "Lebewohl" in der ihr erneut in die Haut von Max Caulfield schlüpft. Dazu gibt es noch den exklusiven Mixtape-Modus und drei Outfits für Protagonistin Chloe.

Life is Strange: Before the Storm im PS Store

ABZÛ (6,99€ statt 19,99€)

Nach dem Indie-Erfolg von Journey und Flower, verlagert Entwickler Giant Squid Studios mit Abzu seine Spielwelt unterwasser. Wie bereits in den Vorgängern bleibt Giant Squid seinem Spielprinzip der Weg ist das Ziel bei und so erkunden wir malerische Korallenriffe, schwimmen durch lumineszierende Tiefseeriffe und bewegen uns im Takt der Strömung.

ABZÛ im PS Store

Exklusiv für PS Plus

Neben den Sparangeboten für alle, haben PS Plus-User die Möglichkeiten zusätzliche Angebote unter 15€ wahrzunehmen.

Sparen mit Plus: Exklusive Preisnachlässe für Plus User

Darksiders Warmastered Edition (7,99€ statt 19,99€)

Krieg bricht aus und die Welt geht unter. So oder so ähnlich ist die Ausgangslage von Darksiders 1. Nur das Krieg hier kein Kampf zwischen zwei Nationen ist, sondern der erste Reiter der Apokalypse, der nach dem Weltuntergang und gegen Himmel und Hölle antreten muss. Mit der Warmastered Edition könnt ihr das gelungenen Hack-and-Slash-Action-Adventure aus dem Jahr 2010 in einem aufgehübschten Remastered noch einmal auf der PS4 erleben.

Darksiders Warmastered Edition im PS Store

Syberia 3 (12,49€ statt 49,99€)

Auch der dritte Teil der Adventure-Reihe Syberia dreht sich wieder um die junge Anwältin Kate Walker, die die namensgebende Insel mittlerweile verlassen hat. Sie schließt sich einem Nomadenstamm an und ein komplett neuer Handlungsstrang beginnt. Knapp 13 Jahre nach Release von Syberia 2 der lange erwartete dritte Teil nun Gegenüber den beiden vorangegangenen Teilen endlich auch auf eine 3D-Umgebung.

Syberia 3 im PS Store

Furi - Definitive Edition (21,99€ statt 6,79€)

Normalerweise markiert ein mächtiger Endgegner den Höhepunkt eines Spielekapitels oder eben das Ende des Spiels. Anders ist das beim Hack 'n' Slash-Schnetzler Furi, indem wir ausschließlich gegen übermenschlichen Endgegner antreten. Diese versperren uns auf unserem Weg durch ein bizarres Gefängnis den Ausgang und fordern jeweils individuelle Kampfstile vom Spieler.

Furi im PS Store

Die Zwerge (3,99€ statt 39,99€)

Die Zwerge ist ein taktisches Rollenspiel auf Basis der gleichnamigen Romanreihe von Markus Heitz. Darin spielen wir die Handlung des ersten Buches nach und ziehen als Zwerg Tungdil, der unter Menschen aufgewachsen ist, los zur Rettung des geborgenen Landes. Auf der Reise scharen wir zwölf Gefährten um uns, bis zu vier nehmen wir in die taktischen Echtzeitschlachten mit. Dort geht es gegen Dutzende oder gleich Hunderte Orks und wir machen uns Physikeffekte zunutze, um etwa ganze Trupps über eine Klippe zu kegeln.

Die Zwerge im PS Store