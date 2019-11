PS Store – Assassin's Creed Odyssey jetzt im Angebot der Woche [Anzeige]

Assassin's Creed Odyssey ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Die Standardversion gibt es bis zum 13. November für 29,99€ und damit um 57% reduziert. Auch die Gold Edition und die Ultimate Edition gibt es günstiger, nämlich für 44,99€ statt 99,99€ bzw. für 49,99€ statt 114,99€. Der Season Pass, der in diesen beiden Editionen enthalten ist, kostet allein 19,99€ statt 39,99€.

Mehr Rollenspiel: Schon der Vorgänger Origins hat mit seinem neuen Kampfsystem und der Charakterentwicklung einen großen Schritt in Richtung eines Action-RPGs im Stile eines The Witcher 3 gemacht. Odyssey setzt diesen Weg fort und fügt unter anderem ein Dialogsystem mit Multiple-Choice-Antworten hinzu. Von dem typischen Attentäter-Gameplay und den Parkour-Elementen alter Teile ist nur noch wenig übrig.

Rundreise durch Griechenland: Das Highlight von Odyssey ist die Spielwelt. Die Entwickler schicken uns kreuz und quer durch das in kleinerem Maßstab nachgebildete antike Griechenland. Dabei gibt es kaum eine Sehenswürdigkeit, einen Mythos oder eine historische Persönlichkeit, die nicht an irgendeiner Stelle zu finden wäre. Wer sich auch nur ein bisschen für die Antike interessiert, wird schon deshalb auf seine Kosten kommen.

Auf hoher See: Zwischen den zahlreichen griechischen Inseln dürfen wir uns mit unserem eigenen Schiff fortbewegen. Die Entwickler nutzen die Gelegenheit, um die beliebten Seeschlachten aus Black Flag zurückzubringen. Obwohl wir diesmal natürlich auf Kanonen verzichten müssen, spielen diese sich sehr ähnlich. Außerdem haben wir sogar noch mehr Möglichkeiten, unser Schiff aufzuwerten.

Fazit: Schon allein die Spielwelt von Assassin's Creed Odyssey ist Grund genug, um beim gegenwärtigen Preis zuzuschlagen. Aber auch die Änderungen am Gameplay wirken sich größtenteils positiv aus. Deshalb haben wir in unserem Test stolze 88 Punkte vergeben. Wer die Assassin's-Creed-Reihe jedoch bislang vor allem wegen ihrer schrulligen Eigenheiten wie den ständigen Sprüngen in Heuhaufen geliebt hat, könnte enttäuscht sein.

Assassin's Creed Odyssey im Angebot der Woche des PlayStation Store