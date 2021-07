Um dieses Spiel geht's: Aktuell könnt ihr das Arcade-Rennspiel Onrush zu einem vergünstigten Preis im PS Store für PS4 und PS5 zu erwerben. Das Spiel wurde von Codemasters entwickelt, die gerade an dem Rennsport-Titel Grid Legends tüfteln. Wer jetzt zuschlägt, kann einige Euro sparen.

Rennspiel zum Spottpreis im PS Store

Wie viel kostet Onrush aktuell? Momentan könnt ihr das Spiel mit einem Rabatt von 75 Prozent erwerben. Das bedeutet, dass der Preis von rund 10 Euro auf nur 2,50 Euro gesenkt wurde. Wer also schon immer einmal einen Blick in das Spiel hineinwerfen sollte, kann nun zuschlagen.



Wie lange gilt der Rabatt? Das Angebot für Onrush endet am 19. August 2021. Bis dahin habt ihr also noch etwas Zeit, um das PS4-Spiel auf eure PS-Konsole herunterzuladen.



Da es sich hierbei um ein PS4-Spiel handelt, könnt ihr es auch auf PS5 spielen, allerdings werden bestimmte PS5-Features wie die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers oder das 3D-Audiofeature nicht unterstützt.

Das ist Onrush

Release: 05.06.2018

05.06.2018 Plattform: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Genre: Sport

Sport GamePro-Wertung: 78

Onrush ist ein Arcade-Rennspiel, bei dem es nicht darum geht, mit seinem Fahrzeug als Erstes die Ziellinie zu überqueren. Vielmehr müsst ihr waghalsige Stunts bei überhöhter Geschwindigkeit wagen. Wenn ihr erfolgreiche Takedowns ausführt, füllt ihr damit die RUSH-Leiste auf. Hat diese ihren maximalen Füllstand erreicht, könnt ihr mächtige Power-UPs aktivieren, mit denen ihr noch halsbrecherischere Stunts durchführen könnt.



Insgesamt können 12 Spieler*innen im Online-Modus gegeneinander antreten. Die Voraussetzung ist, dass alle Mitglied von PS Plus sind. Allerdings ist das Online-Spiel rein optional, ihr könnt beispielsweise im Modus "Superstar" auch gegen Bots antreten.



Welchen Eindruck Onrush bei uns hinterlassen hat, könnt ihr in unserem Test nachlesen:

7 1 Mehr zum Thema Onrush im Test - Eine echte Über-Rushung!

Gutes Spiel, schlechte Verkaufszahlen

Leider hat sich das Arcade-Rennspiel für das Entwicklerstudio finanziell nicht rentiert. Das Spiel wurde in Großbritannien in der ersten Woche beispielsweise nur 1.000 Mal verkauft. Das Entwicklerteam von Codemasters Cheshire musste damals herbe Einschnitte vornehmen und entließ sowohl langjährige Mitarbeiter*innen als auch Nachwuchsentwickler*innen. Durch den Misserfolg wurde außerdem eine geplante PC-Version eingestellt.

Habt ihr schon einmal von Onrush gehört? Werdet ihr einen Blick in das Spiel wagen?