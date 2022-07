1,99€ im PS Store: Aktuell bekommt ihr ein richtig gutes Rennspiel mit 80% Rabatt

Falls ihr Lust auf schnelle Raserei im Multiplayer habt, könnt ihr aktuell im PlayStation Store Onrush günstig abstauben. Das kostet momentan nur 1,99 Euro und lohnt für diesen Preis allemal einen Blick. Vor allem, weil Onrush einiges anders macht als andere Rennspiele: Hier fahrt ihr nicht einfach nur um die Wette, sondern müsst in verschiedensten Modi unterschiedlichste Aufgaben erfüllen.

Was ist im Angebot? Onrush

Onrush Wie groß ist der Rabatt? 80 % Rabatt

80 % Rabatt Was kostet's? 1,99 Euro

1,99 Euro Bis wann? Das Angebot läuft noch bis zum 21. Juli 2022.

Das Angebot läuft noch bis zum 21. Juli 2022. Wo? Im PS Store

Falls ihr stattdessen eher auf der Suche nach einem günstigen Nintendo Switch-Titel seid:

Das ist Onrush

Genre : Arcade-Racer

: Arcade-Racer Release : 2018

: 2018 Regulärer Preis: 9,99 Euro

Was ist das Besondere daran? In Onrush fahren wir nicht einfach nur mit anderen Spieler*innen um die Wette. Stattdessen gilt es, in den verschiedenen Modi unterschiedliche Aufgaben zu meistern. So müssen wir manchmal zum Beispiel möglichst viele Stunts machen, Boost-Energie sammeln und einsetzen oder eine Art Domination spielen, also einen sich bewegenden Bereich besetzen.

Das Ganze erledigen wir mit sechs Buggys oder zwei Motorrädern, die obendrein auch noch verschiedene, individuelle Skills haben. So können wir zum Beispiel unsere Mitspieler*innen mit Energie versorgen, besonders gut von oben attackieren, Fahrzeuge rammen und mehr. Das erinnert dann wiederum an Hero-Shooter wie Overwatch, es gibt sogar eine Art Ultimative Attacken, die sich mit der Zeit aufladen.

Hier findet ihr den ausführlichen GamePro-Test zu Onrush:

In unserem Test staubt das Spiel eine gute Wertung ab, auch wenn es einige wenige Kritikpunkte gibt: Für Solist*innen ist das Ganze eher nichts und es gibt manchmal Schwierigkeiten mit dem Respawn-System. Für die eine oder andere spaßige Multiplayer-Runde zwischendurch eignet sich der Titel aber allemal.

Wie findet ihr Onrush? Gebt ihr dem Titel eine Chance zu diesem Preis oder habt ihr es eh schon?