PS-Plus-Mitglieder bekommen neben der Bioshock Collection und dem VR-Spiel Firewall Zero Hour im Februar auch Die Sims 4 umsonst. Wer sich mit dem Hauptspiel nicht zufrieden geben möchte, sondern sich ein paar der zahlreichen Erweiterungen gönnen will, hat nun ebenfalls Glück: Bis zum 19. Februar läuft im PlayStation Store ein Sale, in dem es fast alle Add Ons für den Titel von Electronic Arts günstiger gibt.

PS Store: Add Ons für Die Sims 4 im Sale

37 Add Ons und DLC-Pakete reduziert

Zur Auswahl stehen insgesamt 37 reduzierte Add Ons und DLC-Bundles. Viele davon gibt es zum halben Preis. Gerade bei den umfangreicheren Bundles bekommt man recht viel für's Geld.

Haustiere und Familienleben im Bundle

Zum Beispiel könnt ihr ein Paket mit den Add Ons Hunde & Katzen, Elternfreuden und Kleinkind für 24,99 Euro statt 49,99 Euro bekommen. Normalerweise kostet allein Hunde & Katzen 39,99 Euro, derzeit ist es auf 19,99 Euro reduziert.

Bundle: Hunde & Katzen, Elternfreuden und Kleinkind statt 49,99 Euro für 24,99 Euro

Magie und Blutsaugen

Wer hingegen nicht so recht Lust auf das normale Familienleben hat, kann sich eine der Erweiterung holen, die sich auf die eine oder andere Weise mit der Welt des Übersinnlichen beschäftigen. So könnt ihr eure Sims Magie erlernen, die Geheimnisse einer mysteriösen Stadt aufdecken oder das Blut Unschuldiger saugen lassen. Hier ein kurzer Überblick:

Urlaubsreif?

Wer sich hingegen gerade überarbeitet und reif für einen erholsamen Urlaub fühlt, kann sich vielleicht damit trösten, dass es diesen zumindest virtuell günstiger gibt. Die Sims 4 bietet neben Reisen in den Dschungel oder auf ein Inselparadies auch Camping-Ausflüge. Vielleicht reicht ja sogar schon ein kleiner Wellness-Tag.

Wie gesagt, bekommt ihr im Februar neben Die Sims 4 auch noch die Bioshock Collection mit allen drei Teilen der Shooterreihe sowie den PSVR-Titel Firewall Zero Hour. Jeden Monat gibt es bei PS Plus mindestens zwei weitere PS4-Titel, die ihr ohne zusätzliche Kosten spielen könnt, solange euer Abo läuft. Aber PS Plus bietet noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Hier eine Liste:

1. Online-Multiplayer

Das PS-Plus-Abo braucht ihr für so gut wie jede Form des Online-Multiplayers, von kompetitiven Matches bis zum Koop-Modus. Ohne PS Plus könnt ihr also nur allein oder im lokalen Multiplayer spielen.

2. Exklusive Rabatte

Für Plus-Mitglieder gibt es im PlayStation Store immer wieder exklusive Rabatte. In der Vergangenheit gab es bereits exklusive Plus-Sales, in denen man PS4-Spiele bis zu 75 Prozent günstiger bekommen konnte.

Außerdem gibt es in Sales, die auch anderen Nutzern offen stehen, ohnehin schon reduzierte Spiele für Plus-Mitglieder oft noch etwas günstiger. Das gilt zum Beispiel für den aktuellen Critic's Choice Sale, in dem Plus-Mitglieder 10 Prozent zusätzlichen Rabatt auf die Digital Deluxe Edition von God of War sowie auf Uncharted: The Lost Legacy bekommen.

3. Exklusive Free Trials

Manchmal dürfen Plus-Mitglieder zudem bestimmte Titel exklusiv kostenlos antesten. In der Vergangenheit gab es solche Testphasen beispielsweise für Monster Hunter World oder Rainbow Six Siege.

4. Exklusive Ingame-Gegenstände

Plus-Abonnenten bekommen kostenlose exklusive Ingame-Gegenstände wie Skins oder Ausrüstung für eine Menge große Online-Spiele, aktuell beispielsweise für Fortnite, Apex Legends oder Path of Exile.

5. Kostenlose Avatare und Designs

Außerdem können Plus-Mitglieder ihren PSN-Account mit kostenlosen Avataren und Designs verschönern. Aktuell gibt es beispielsweise Designs zu Bloodborne, Grim Fandango und Street Fighter V.

6. PlayStation Plus Rewards

Schließlich können Plus-Mitglieder auch noch Rabatte und Gutscheine für Partnershops von Sony bekommen. Diese sogenannten PlayStation Plus Rewards wechseln monatlich. Im Februar gibt es beispielsweise 10 Prozent Rabatt auf Notebooks von Medion sowie zwei Monate Sky Ticket zum halben Preis. Eine Liste mit allen aktuelle Plus-Rewards findet ihr hier.

