Nur 6,79€ im PS Store: Eines der beliebtesten Survival-Games gibt's jetzt zum Schleuderpreis für PS4 und PS5

Im PlayStation-Store läuft momentan wieder ein großer Sale. Unter dem gigantischen Haufen an mehr oder weniger guten Spielen befindet sich ein echtes Highlight für Freund*innen von Survival-Gameplay und Horror-Atmosphäre. Für gerade einmal 6,79 Euro könnt ihr euch The Forest für die PS4 sichern und natürlich auch auf der PS5 zocken. Wir stellen euch das Spiel von Endnight Games näher vor.

The Forest vereint Horror mit Survival-Mechaniken

Das ist die Story: In The Forest stürzt ihr mit einem Flugzeug auf einer Insel ab, nur um mit ansehen zu müssen, wie kurz darauf euer Sohn von Kannibalen entführt wird. Zunächst gilt es, das eigene Überleben auf dem unwirtlichen Eiland zu sichern, das von einem düsteren Wald überzogen ist. Habt ihr das bewerkstelligt, müsst ihr euch auf die gefährliche Suche nach eurem Kind machen.

So spielt sich The Forest: Um euch vor der Umwelt und vor allem den hungrigen Bewohnern der Insel zu schützen, müsst ihr in gewohnter Survival-Manier Ressourcen und Nahrungsmittel sammeln, Gegenstände und Waffen basteln, eine möglichst stabile Behausung samt Fallen aufstellen und dabei immer auf das eigene Wohlbefinden achten.

Erst Defensive, dann Offensive: Habt ihr eure Existenz auf der Insel gesichert, könnt ihr zum Gegenangriff übergehen. Dabei solltet ihr jedoch immer auch auf die Tageszeit achten, denn die zahlreichen Mutanten, Kannibalen und Monster sind vor allem nachts unterwegs. Kommt es trotzdem zu einer Begegnung, könnt ihr versuchen, zu schleichen oder euch mit einer gebastelten Waffe zur Wehr setzen.

Ihr könnt The Forest auch zusammen spielen: The Forest hat auch einen Koop-Modus. Hier könnt ihr mit bis zu drei weiteren Überlebenden zusammenarbeiten und Aufgaben erledigen. Um zu kommunizieren, benötigt ihr jedoch ein Funkgerät und könnt in der Zeit keine anderen Werkzeuge benutzen.

So schneidet The Forest in der Kritik ab: Wenn ihr lieber konkrete Zahlen haben möchtet, dann bitte. The Forest steht bei Metacritic auf 83 von 100 Punkten. Der GamePro-Test schlägt mit seiner 82er-Wertung in ziemlich genau dieselbe Kerbe wie die internationale Presse. Dass es trotzdem für den Titel nicht ganz reicht, um mit den top Titeln des Survival-Genres mithalten zu können, liegt wohl an dem relativ kleinen Studio, denn die Kritikpunkte betreffen vor allem die Technik und den Abwechslungsreichtum.

Mit Sons of the Forest steht für diesen Herbst übrigens ein Nachfolger in den Startlöchern, der einige dieser Kritikpunkte ausmerzen könnte.

Wolltet ihr The Forest schon länger spielen? Oder habt den Titel bereits gezockt und könnt ihn weiterempfehlen?