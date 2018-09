PS Store - Hitman im Angebot der Woche (Advertorial)

Nachdem vergangene Woche Detroit: Become Human heruntergesetzt war, gibt es jetzt die Hitman Game of the Year Edition im Deal der Woche für wenig Geld im PS Store zu haben. Das Angebot gilt bis zum 13. September 2018 12:59 Uhr.

Angebot der Woche im PlayStation Store

Hitman Game of the Year Edition - 24,99€ statt 59,99€ (58% Rabatt)

Die Game of the Year Edition enthält:

Alle Missionen & Orte aus der ersten Season von Hitman

Die Bonuskampagne Patient Null mit 4 zusätzlichen Missionen

3 neue Eskalationsaufträge

3 neue Outfits 3 neue Waffen

Lohnt sich die Hitman Game of the Year Edition?

Hitman lohnt sich, wenn… ihr in den unterschiedlichsten Settings die verrücktesten und ausgeklügelten Pläne zum Eliminieren eures Ziels sucht und dabei auch gerne mal ein Level mehrmals spielt, um den bestmöglichen Weg durch das Level zu finden. Hitman-Fans sollten, bei einem der besten Teile der Reihe, sowieso zuschlagen.

Hitman lohnt sich nicht, wenn… ihr euch mit Heimlichtuerei und Schleichpassagen schwertut. Hitman setzt auf lange Planung und wohlüberlegtes Vorgehen, bei dem actionreiche Schusswechsel so gut wie nie belohnt werden. Wer schnelle Action sucht wird sie mit Hitman nicht finden.