Sony verschenkt wieder neues PS4-Spiel im PS Store - ohne PS Plus

Ihr habt am Wochenende etwas mehr freie Zeit und sucht noch nach dem perfekten PS4-Spiel dafür? Dann holt euch doch Hitman: The Complete First Season. Der stylische Auftragskiller-Hit rund um Agent 47 ist nämlich jetzt gratis im PS Store zu haben.

Hitman: The Complete First Season jetzt auf PS4 kostenlos

Wie Entwickler IO Interactive auf Twitter verraten hat, dürfen sich alle PS4-Spieler die alle Schauplätze und Episoden aus der ersten Hitman-Season kostenlos herunterladen.

Das Ganze bleibt bis einschließlich dem 3. Mai gratis spielbar.

ATTENTION PS4 PLAYERS!



? Play HITMAN 1 for FREE on PS4 right now through May 3.

? Save up to 85% on selected HITMAN games on PS4 right now! pic.twitter.com/DEmgsGO7yk — IO Interactive (@IOInteractive) April 30, 2020

Gute Nachricht: Ein PS Plus-Abo wird für die Free Trial-Version von Hitman nicht gebraucht. Ihr könnt also unbesorgt zuschlagen und tatsächlich gratis loslegen.

Was ist in der ersten Season enthalten?

Sieben Episoden und Schauplätze:

Prolog

Paris

Sapienza

Marrakesch

Bangkok

Colorado

Hokkaido

Außerdem sind ins gesamt sechs Bonusaufträge enthalten. Das "Sechs aus Sarajevo"-Paket ist dabei PS4-exklusiv.

Was ist Hitman: The Complete First Season?

Release: 2016

2016 Genre: Action, Strategie

Action, Strategie USK: ab 18 jahren

Darum geht's: Ihr spielt den professionellen Auftragskiller Agent 47 und bereist in verschiedenen Episoden unterschiedlichen Schauplätze auf der ganzen Welt. In offenen Spielumgebungen bekommt ihr dann den Befehlt ein Zielobjekt auszuschalten. Wie ihr das macht, liegt dabei ganz bei euch.

In der Regel müsst ihr erst die Welt auspionieren und mehr über euer Ziel in Erfahrung bringen. Mit der Hilfe von Gadgets und Verkleidungen könnt ihr euch dann immer näher an das Ziel wagen, bis ihr es irgendwann ungesehen ausschalten könnt. Wiederholung macht den Meister und Kreativität wird am Ende mit Punkten belohnt.

Habt ihr Lust auf Hitman bekommen?