Five Nights at Freddy's: Security Breach für PS4 und PS5 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das im Dezember erschienene Horrorspiel bekommt ihr jetzt 30 Prozent günstiger und somit für 27,99 Euro statt 39,99 Euro. Das Angebot läuft noch bis 1 Uhr morgens am 10. März. Hier findet ihr es:

Was bietet Five Nights at Freddy’s: Security Breach?

Gefangen im Pizzaplex: Alles zusammengerechnet hat es die berühmte Horrorspielreihe Five Nights at Freddy’s mittlerweile auf mehr als ein Dutzend Spiele gebracht. Security Breach ist aber deutlich aufwendiger und umfangreicher, als man es von früheren Teilen gewohnt ist. Trotzdem gibt es nach wie vor viele Gemeinsamkeiten: Wir spielen einen Jungen, der nachts in Freddy Fazbears Mega-Pizzaplex eingeschlossen ist und dort von den Animatronics, gruseligen Robotern in Tiergestalt, gejagt wird.

Auf Erkundungstour: Wie immer nehmen wir die Überwachungskameras zu Hilfe, um auszukundschaften, was im Gebäude vor sich geht, und gewarnt zu sein, wenn sich die Animatronics nähern. Anders als in Teil 1 bleiben wir dabei jedoch nicht in einem Raum, sondern erkunden den riesigen, an einen Vergnügungspark erinnernden Pizzaplex. Dabei schleichen wir uns an Animatronics vorbei, werden von ihnen verfolgt und suchen Schutz in Verstecken.

Story & Minispiele: Für Abwechslung sorgen Rätsel, die wir unterwegs zu lösen haben, sowie eine Reihe von Minispielen, die der Pizzaplex bietet, wie beispielsweise Monty Golf, Roxy Raceway oder Bonnie Bowl. Five Nights at Freddy’s: Security Breach verfügt außerdem über eine erstaunlich komplexe und wendungsreiche Geschichte. Wer neu dabei ist oder die Reihe seit ihren Anfängen nicht mehr verfolgt hat, wird dabei zwar einige Anspielungen und Hintergründe nicht begreifen, dürfte aber trotzdem das Wesentliche verstehen.