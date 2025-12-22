Riesiger PS Store-Sale für PS4/PS5 mit bis zu 90% Rabatt gestartet: Das sind unsere 10 Schnäppchen-Highlights

Wir sind für euch durch die neuen Januar-Angebote gestromert und haben einige tolle Spiele herausgesucht, bei denen ihr aktuell ordentlich sparen könnt.

Dennis Müller
22.12.2025 | 12:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Noch pünktlich vor den Festtagen hat Sony im PS Store einen neuen Januar-Sale gestartet, der hunderte Spiele teils drastisch im Preis senkt. Damit ihr eine kleine Vorauswahl an Schnäppchen bekommt, sind wir einmal durch die Angebote gepflügt und haben euch ein paar Highlights herausgesucht.

Unsere 10 Schnäppchen-Highlights

Bis wann gehen die Januar-Angebote? Von heute an habt ihr bis zum 08. Januar um 00:59 Uhr Zeit, um euer Weihnachtsgeld im PS Store auf den Kopf zu hauen.

Oben aufgelistet findet ihr natürlich nur eine kleine Auswahl an Spielen, die besonders stark rabattiert oder zum aktuellen Preis eine klare Empfehlung sind. Sony hat aber auch allerhand 2025er Spiele-Highlights wie beispielsweise Hollow Knight Silksong im Preis gesenkt, das ihr jetzt für schmale 16 Euro abstauben könnt.

Video starten 1:11 Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2

Richtig cool ist übrigens, dass Divinity: Original Sin 2 pünktlich zum Release der PS5-Version ebenfalls stark reduziert ist. Hattet ihr schon länger mit dem Gedanken gespielt, das grandiose rundenbasierte RPG der Baldur's Gate 3-Macher von Larian zu zocken, ist jetzt ein hervorragender Zeitpunkt.

Auf der zweiten Seite stellen wir euch noch ein ganz besonderes Schnäppchen etwas genauer vor, das sich Fans von narrativen postapokalyptischen Actionspielen nicht entgehen lassen sollten.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Stranger Things Staffel 5 Teil 2 Release: Wann kommen die neuen Folgen auf Netflix?

vor 20 Minuten

Stranger Things Staffel 5 Teil 2 Release: Wann kommen die neuen Folgen auf Netflix?
Divinity: Larian setzt bei der Welt auf eine der großen Stärken von Baldurs Gate 3

vor 55 Minuten

Divinity: Larian setzt bei der Welt auf eine der großen Stärken von Baldur's Gate 3
One Piece: Wann erscheint Episode 1155? Uhrzeiten und wie es im Anime weitergeht   6  

vor einer Stunde

One Piece: Wann erscheint Episode 1155? Uhrzeiten und wie es im Anime weitergeht
Falls ihr dieses Switch 2-Bundle noch wollt, müsst ihr euch beeilen - nur noch kurze Zeit könnt ihr damit Geld sparen

vor einer Stunde

Falls ihr dieses Switch 2-Bundle noch wollt, müsst ihr euch beeilen - nur noch kurze Zeit könnt ihr damit Geld sparen
mehr anzeigen