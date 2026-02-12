PC-Schnäppchenjäger entdeckt in Recycling-Shop eine Grafikkarte für 5 Euro, die eigentlich 170 Euro wert ist

Hier seht ihr die supergünstige GTX 1080 Ti (Bild: reddit.com/user/Elias_Industries/).

Auf dem aktuellen Grafikkarten- und Hardware-Markt sieht es nicht gerade rosig aus, was die Preise angeht. Da kommt so ein Mega-Schnäppchen gerade gelegen: Die GPU an sich hat zwar schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, kann sich aber immer noch sehen lassen – erst recht für nur 5 Euro.

PC-Spieler ergattert GPU für 5 Euro, die eigentlich das 34-Fache wert ist

Glück muss man haben! In diesem Fall hier ist ein Reddit-User in einem Laden für gebrauchte Elektronikgeräte gewesen und hat eine Grafikkarte entdeckt. Normalerweise würden in dem Laden eigentlich eher nur Wasch- und Spülmaschinen sowie Kühlschränke und Ähnliches verkauft, das Ganze war also doppelt und dreifach überraschend.

36:27 Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

In diesem Laden habe der PC-Spieler dann einen Karton entdeckt, der als einziges Label nur "Computer-Teil" hatte und lediglich 5 Euro kosten sollte.

Die Verpackung wirkte schon interessant, weil es sich um den Karton einer GTX 170-Grafikkarte gehandelt hat, aber es kam sogar noch besser: In der Box befand sich nämlich eine GTX 1080 Ti, die nochmal mehrere Stufen über der GTX 1070 steht.

Bei der GTX 1080 Ti handelt es sich um eine Enthusiast*innen- und High End-Grafikkarte mit 11 GB VRAM, allerdings aus dem Jahr 2017. Das gute Stück hat also schon neun Jahre auf dem Buckel, war damals aber ein echtes Topmodell. Schon die normale 1080 zählte lange Zeit zu den beliebtesten Grafikkarten, und das gilt für die Ti-Version umso mehr.

Für nur 5 Euro ist das Teil also wirklich ein echtes Schnäppchen. Ihr könnt damit auch heute noch problemlos zocken, wenn ihr kein Problem damit habt, auf Raytracing zu verzichten und mit mittleren Details bei 1080p oder niedrigen bei 1440p zurechtkommt.

Hier könnt ihr euch das Teil ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Bei eBay und Co. werden diese Grafikkarten aktuell übrigens noch immer regelmäßig verkauft. Die Preise bewegen sich meist irgendwo im Bereich von 140 bis 190 Euro, diese MSI-Variante ging in den letzten Wochen in der Regel für um die 170 Euro über die Theke.

Die GPU funktioniert auch noch hervorragend, wie der Reddit-User Elias_Industries zu Protokoll gibt. Er habe sie bereits installiert und schon richtig viel Arc Raiders damit gezockt. Einzig die Temperaturen seien etwas hoch, aber das könne auch an seinem uralten IBM-Case liegen.

In den Kommentaren wird dem glücklichen Finder jetzt zu seinem Fund gratuliert (übrigens in Belgien, in einem Laden namens La Resourcerie) und geraten, doch einmal die Wärmeleitpaste auf der Grafikkarte auszutauschen oder austauschen zu lassen. Das könnte sein Temperatur-Problem lösen und ihm noch viele Jahre lang Spaß mit der neuen, alten GPU einbringen.

Was für eine GPU habt ihr in eurem Rechner und könntet ihr mit einer GTX 1080 Ti noch etwas anfangen?