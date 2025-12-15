Läuft gerade Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2
Kevin Itzinger
15.12.2025 | 16:32 Uhr

Larian Studios hat dem gefeierte Rollenspiel-Meisterwerk Divinity: Original Sin 2 soeben klammheimlich eine Version für die aktuelle Konsolengeneration spendiert. Ab sofort könnt ihr das Abenteuer optimiert für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, XBox Series und Switch 2 zocken.
vor einer Stunde

Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2

Genre: Rollenspiel

Release: 14.09.2017 (PC), 31.08.2018 (PS4, Xbox One), 05.09.2019 (Switch), 18.05.2021 (iOS)

